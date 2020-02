Juan Echanove: "No tuve que preparar el personaje de Trujillo, solo darle mi voz, lo demás ya me lo había dado Vargas Llosa"

Carlos Saura dirige la adaptación teatral de la obra maestra del Nobel Mario Vargas Llosa que retrata al sanguinario general Rafael Trujillo: 'La fiesta del chivo'. Y Juan Echanove, que ya se ha puesto en el papel de otros personajes deleznables como Franco, le da vida en el Teatro Infanta de Madrid.

"Estos personajes son muy complejos y a la hora de interpretarlos tienen tanto trabajo por hacer que lo te acerca a ellos, a entenderlos, sobre todo si concuerdan con tu filosofía, produce cierto placer", explica Echanove, que sin embargo, considera que lo realmente estimulante es "descubrir las sutilezas que hacen humanos" a personajes genocidas y brutales como Trujillo. "Las circunstancias acaban haciéndole creer que es un enviado de dios y que los ciudadanos son sus hijos, y eso siempre acaba mal", explica Echanove sobre el dictador.

"Si hay comunicación entre el mundo de la ficción y la realidad uno puede acabar viendo las cosas de manera equivocada...", asegura Echanove, que procura despojarse del personaje cuando sale del escenario. "La lectura de la novela me impactó de tal manera que lo último que he hecho ha sido buscar a Trujillo, ya lo tenía... ", cuenta Echanove. "Siempre prestamos nuestra propia voz a las grandes novelas cuando nos calan, y yo ya le había dado mi voz a Trujillo, no lo tuve que preparar, aquello me lo dio Vargas Llosa", asevera.

Juan Echanove: "Yo creo que el Chivo no disfrutaba tanto del sexo como de la humillación"