Juan Antonio Bayona, sobre 'La sociedad de la nieve': "Es una película que para mí supone volver a casa"

Esta mañana, la Academia de Cine ha dado a conocer el nombre de la película que enviará España a los Oscar y ha elegido a 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona.

Juan Antonio Bayona asegura en Julia en la onda que "ahora lo importante es que los espectadores vean la película". En cuanto a si era optimista de cara a la decisión de la Academia, Bayona reconoce que no, que no las tenía todas consigo y que "mucha gente me decía que la película tenía muchas posibilidades de ser la elegida, pero nunca se sabe".

[[H3:Le ha costado 10 años levantar la película]

El director de cine dice que "es una película que supone volver a casa, con mi equipo y que a veces el reconocimiento de los compañeros es el más difícil de tener". Además, cuenta que le ha costado 10 años conseguir financiación para la película porque era una película de gran presupuesto, con actores desconocidos...

Se interesó por la historia cuando preparaba 'Lo imposible'

En cuanto a cuándo se interesó por la tragedia aérea de Los Andes de 1972, Bayona cuenta que "cuando estaba preparando 'Lo imposible' se editó en España el libro 'La sociedad de la nieve' de Pablo Vierci y toda la reflexión del libro, que es mucho más profunda y yo leí ese libro, pensé que no conocía esa historia y el potencial que tenía en pantalla.