Jordi Puigneró, sobre el caso Pegasus: "El espionaje lo que ha producido es que la Mesa de Diálogo quede inhabilitada"

El vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puigneró, nos habla en 'Julia en la onda' sobre el espionaje a los 65 líderes independentistas, abogados o empresarios, a través del sistema informático Pegasus.

Puigneró destaca que "los hechos son muy graves" y exige que haya responsabilidades. "En su momento, en el año 95, cuando se demostró que había habido espionaje a políticos tuvo que dimitir el vicepresidente del Gobierno de entonces y también el ministro de Defensa".

La democracia española se está volviendo a poner a prueba

Según destaca "el tema del espionaje pone en juego la democracia". "La democracia española se está volviendo a poner a prueba", dice, por lo que reitera que "se deberían tomar medidas para el bien de la democracia española". En un primer lugar, pide que se esclarezcan los hechos y después solicita que haya una "investigación independiente internacional".

Además, el vicepresidente sostiene que este espionaje demuestra que hay ciudadanos de primera y de segunda dentro del Gobierno español.

¿Cómo se dio cuenta de que era uno de los espiados?

Por otra parte, recuerda cómo se dio cuenta de que él era uno de los que había sufrido el ataque. Porque aunque él no aparece entre la lista de las personas espiadas, confirma que sufrió "al igual que Roger Torrent, el mismo tipo de ataque". Sin embargo, los ciberdelincuentes no pudieron acceder a su teléfono móvil porque justo en ese momento, en la Generalitat estaban trabajando en la puesta en marcha de la Agencia de ciberseguridad de Cataluña y él tenía instalado en su móvil un programa de prueba, que evitó que pudiesen entrar.

Sin embargo, sí que han encontrado rastros de Pegasus en todos estos móviles, por lo que ya existen pruebas físicas de que fueron espiados.

Tal y como Puigdenó alega, es necesaria esta investigación para garantizar la libertad de expresión, derecho de asociación política y derecho de reunión.

Asimismo, el conseller recalca que "no puede haber un diálogo sincero con el Estado si hay una situación en la que puedes ser espiado" y confirma que la Mesa de Diálogo se ha paralizado y "si no hay Mesa no hay legislatura. Sánchez debe tener muy presente lo que se está jugando".

Por otro lado, declara que "lo importante del congreso de JxCat es que nos reforcemos como partido. Si alguien piensa que se puede resolver el conflicto con Cataluña sin contar con nosotros está muy equivocado".