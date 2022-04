El caso de espionaje con Pegasus: qué se investiga, independentistas espiados y principales reacciones

Este martes se conoció la noticia de un presunto espionaje llevado a cabo entre 2017 y 2020 a 63 líderes independentistas catalanes por el sistema informático Pegasus.

¿Qué es el sistema Pegasus y cómo espía?

Una investigación de la plataforma tecnológica Citizenlab reveló que líderes catalanes como Pere Aragonès, Artur Mas o Quim Torra fueron espiados a través de sus dispositivos por el sistema informático Pegasus.

Este sistema de espionaje nació en 2011 y fue creado por tres exmilitares con el objetivo de luchar contra el cibercrimen, prevenir ataques terroristas o combatir la trata de personas y el tráfico de drogas.

Se trata de un spyware o software espía se infiltra en los móviles sin dejar rastro y que puede entrar a cualquier dispositivo a través de mensajes de texto o de brechas de seguridad de aplicaciones de mensajería instantánea.

El "malware" es capaz de conseguir un control casi ilimitado, sin que el usuario lo sepa. Detecta la ubicación del sujeto, entra en sus aplicaciones, graba conversaciones, accede a correos electrónicos, lista de contactos, fotos y vídeos, lee los mensajes de texto o acciona en remoto la cámara para tomar imágenes o grabar conversaciones.

La primera alerta sobre la existencia de Pegasus fue emitida el 24 de agosto de 2106 por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto y la empresa Lookout Security que, en su informe 'The Million Dollar Dissident', desvelaron las vulnerabilidades encontradas en el sistema iOS, de Apple.

A finales de 2016 fue Google quien detectó los primeros dispositivos con su sistema operativo Android infectados con el bautizado como Chrysaor, hermano de Pegasus y creado también por la empresa israelí NSO.

Un informe posterior de Citizen Lab y divulgado el 1 de octubre de 2018, dio popularidad mundial a Pegasus porque desveló conversaciones del periodista Jamal Khashoggi, que fue asesinado ese año en Turquía por un grupo de saudíes.

La mayor difusión de datos sobre el espionaje con Pegasus se conoció en julio de 2021, cuando el consorcio francés Forbidden Stories, en colaboración con 17 periódicos del mundo, informó que, al menos 600 teléfonos adscritos a jefaturas de Estado y de Gobierno del mundo habían sido infectados.

El primer país del que se tuvo pleno conocimiento que había adquirido Pegasus fue México, según desveló el periódico 'The New York Times' en 2017. Según aquella información, tres agencias federales del país azteca habían invertido 80 millones de dólares desde 2011 en el "software" espía y lo habían utilizado para hacer seguimiento de abogados de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.

Además, este sistema fue empleado en España en 2019 para espiar al entonces presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, según informaron en julio del año siguiente los periódicos 'El País' y 'The Guardian'.

¿Qué se investiga y quiénes son los independentistas espiados?

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, junto al líder de ERC Oriol Junqueras, confirmaron que llevarán ante la justicia al Estado español por los casos de espionaje y que denunciarán el caso en varios países europeos.

En una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, Carles Puigdemont dijo: "A nivel legal denunciaremos a varios niveles y en varios países europeos el espionaje masivo contra la sociedad civil, miembros del Gobierno, representantes políticos, abogados, periodistas, activistas y sus seres queridos", dijo Puigdemont en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas.

La lista de espiados asciende a más de 60 personas. Las supuestas víctimas van desde políticos independentistas, abogados, activistas o informáticos:

El presidente de la Generalitat Pere Aragonès y los expresidentes Quim Torra y Artur Mas.

La presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs y su antecesor, Roger Torrent.

Los eurodiputados de Junts Toni Comín y Clara Ponsatí y los de ERC Diana Riba y Jordi Solé

Los políticos de ERC: Ernest Maragall, Marta Rovira, Meritxell Serret, Sergi Sabrià, Josep Maria Jové y Xavier Vendrell.

Políticos de Junts: Albert Batet, Elsa Artadi, Josep Rius, Josep Costa, Joan Ramon Casals, Joaquim Jubert, Francesc Homs, Marcela Topor, Meritxell Budó, Joan Matamala, Josep Lluís Alay, David Madí, Míriam Nogueras y Dolors Mas.

Políticos del PDeCAT: David Bonvehí, Ferran Bel, Sergi Miquel, Marc Solsona y Marta Pascal.

Políticos de la CUP: Albert Botran, Anna Gabriel, Carles Riera y David Fernàndez.

Miembros de la ANC: Elisenda Paluzie, Jordi Sànchez, Arià Bayé, Jordi Domingo y Sònia Urpí.

Òmnium Cultural: Txell Bonet (esposa de Jordi Cuixart), Marcel Mauri, Elena Jiménez y Jordi Bosch.

Políticos de EH Bildu: Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu.

Abogados de los líderes del procès: Andreu Van den Eynde, Jaume Alonso-Cuevillas y Gonzalo Boye.

Informáticos: Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives.

Activistas: Albano Dante Fachín, Alba Bosch, Elies Campo, Maria Cinta Cid, Josep Maria Ganyet y Pol Cruz.

Los independentistas amenazan con congelar relaciones con el Gobierno

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, lanzó un mensaje a Pedro Sánchez y le advirtió de que habrá "consecuencias políticas" en la mesa de negociación Estado-Generalitat si desde el Ejecutivo de España "no asume responsabilidades" y no investiga el supuesto espionaje a 63 líderes independentistas.

"Hasta que no se produzca una asunción de responsabilidades, no podemos normalizar la relación con el Estado. Es imprescindible llevar a cabo una investigación interna auditada e independiente para aclara quién ha espiado, por orden de quién y conocimiento de quién", dijo Aragonès, que ha instado a Sánchez a "reparar la confianza dañada" para que la mesa de diálogo no quede congelada.

El Gobierno niega su implicación en el presunto espionaje

El Gobierno aseguró que "no tiene nada que ocultar" sobre las informaciones que apuntan a un presunto espionaje a líderes independistas catalanes ni "nada que ver" sobre estos hechos, al tiempo que "no acepta que se ponga en cuestión la calidad democrática de nuestro país".

Así lo trasladó repetidamente la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que rechazó la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reclaman grupos de la oposición por este asunto dado que el programa de espionaje Pegasus sólo se vende a gobiernos.

En el Ejecutivo se muestran tranquilos con que "nadie se ha referido al Gobierno" en las informaciones que se han publicado sobre ese espionaje y que así se ha trasladado a los dirigentes políticos catalanes con los que se ha tratado el asunto.

¿Usa el CNI el sistema Pegasus?

En cuanto a si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) usa el sistema Pegasus, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, indicó que "hay asuntos que tratan de la seguridad nacional, que están protegidos por ley", porque lo que son "asuntos secretos sobre los que no puedo darles cuenta".

Sin aclarar por tanto si el Ejecutivo dispone de este sistema, sobre el que, según remarcan desde La Moncloa, son los vendedores los que aseguran que solo se les da a gobiernos, el Gobierno se aferra al artículo 5 de la Ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que establece que "las actividades, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto".