Pere Aragonés amenaza con congelar relaciones con el Gobierno si no investiga el espionaje de Pegasus

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lanzado un mensaje a Pedro Sánchez y le advierte que habrá "consecuencias políticas" en la mesa de negociación Estado-Generalitat si desde el Ejecutivo de España "no asume responsabilidades" y no investiga el supuesto espionaje a 63 líderes independentistas, entre ellos él mismo que ha destapado una información de The New Yorker

"Hasta que no se produzca una asunción de responsabilidades, no podemos normalizar la relación con el Estado. Es imprescindible llevar a cabo una investigación interna auditada e independiente para aclara quién ha espiado, por orden de quién y conocimiento de quién", ha dicho Aragonès, que ha instado a Sánchez a "reparar la confianza dañada" para que la mesa de diálogo no quede congelada.

Lo llevarán a la justicia

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, junto al líder de ERC Oriol Junqueras, han confirmado que llevarán ante la justicia al Estado español por los casos de espionaje de más de 60 dirigentes independentistas con el sistema de ciberespionaje Pegasus.

"A nivel legal denunciaremos a varios niveles y en varios países europeos el espionaje masivo contra la sociedad civil, miembros del Gobierno, representantes políticos, abogados, periodistas, activistas y sus seres queridos", dijo Puigdemont en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas.

Moncloa niega saber nada

El Ejecutivo defiende que no tiene "nada que ver" y tampoco "nada que ocultar" respecto al espionaje a más de 60 líderes independentistas catalanes mediante el sistema de ciberespionaje Pegasus, que solo pueden comprar gobiernos, pero no ha aclarado el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) amparándose en la ley de seguridad nacional.

"Hay asuntos que porque tratan de la seguridad nacional están protegidas por ley y son materias clasificadas, asuntos secretos, sobre los cuales no puedo darles cuenta, porque me lo prohíbe la ley", ha afirmado la portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez ante la pregunta de si el Gobierno puede garantizar que el CNI no ha utilizado el programa Pegasus.