Serrat: "Parece que los ancianos no necesitaban médicos, solo hacía falta un lugar donde acumularlos"

Julia Otero considera que hay invitados a los que uno escoge como parte de una declaración de intenciones. Y así sucede, asegura, con Joan Manuel Serrat. Hace trece años, cuando el cantautor se convertía en el primer invitado de Julia en la Onda, estaba de gira con Joaquín Sabina. "Debe estar muy triste porque se ha perdido la Feria de San Isidro y eso para él es algo muy grave", bromea Serrat sobre el de Úbeda. ¿Ha tenido el cantautor que aplazar algo debido al coronavirus?"Cosas importantes no he aplazado ninguna: las cosas buenas de la vida no se aplazan", cuenta. "Mi hija parirá el mes que viene y algún amigo también se me ha muerto, y eso no se aplaza", asevera.

"La sociedad muestra su poco criterio con el mal trato que se le ha dado a la gente mayor, una generación sin la que este país no se podría acercar a lo que hemos conseguido", reflexiona Serrat cuando Julia Otero le recuerda su canción 'A quién corresponda'. En 1981, Serrat escribía esos versos que hoy son lapidarios: "Que a los viejos se les aparta. Despues de haberlos servido bien". "Los viejos servían para cuidar a los niños", describe con amargura Serrat. "Es muy duro asimilar la muerte de tantos ancianos, los políticos se los sacuden de encima responsabilizándose los unos a los tros, los responsables de los lugares de acopio de ancianos igual... parece que solo se necesitaba un sitio donde acumularlos", lamenta. Serrat apunta: "Parece que no necesitaban médicos, solo un lugar para acumularlos, sin que hubiera una gestión médica al respecto. Nadie la exigía, ni la sociedad, ni los políticos, ni las familias".

VUELVE EL FÚTBOL

Es conocido el lado futbolero de Joan Manuel Serrat, y los aficionados al deporte rey de España, disfrutan estos días al fin del entretenimiento del juego. Julia Otero recuerda que Eduardo Mendoza le dijo que no quería morirse por coronavirus sin saber quién ganaría La Liga. "Hay que reconocer que el hecho de que vuelva el fútbol, a los que lo amamos, nos desahoga y nos da una bocanada de aire. Que nos acerque a la nueva normalidad es una fantasía absoluta".

Joan Manuel Serrat se despide expresando un deseo a Julia Otero: "Espero que me llames en el programa 4.000".

