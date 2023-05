Inma Bermúdez, única diseñadora española para Ikea: "Lo que intentas es solucionar la vida del usuario"

¿Tienen algún mueble de diseño en casa? ¿Una lámpara, una silla o un jarrón que es el orgullo de su hogar? Seguro que mucha gente dirá "qué va, yo eso no me lo puedo permitir". Pues, aunque no lo crean, es posible que tengan algún diseño de nuestra invitada: Se llama Inma Bermúdez, es Premio Nacional de Diseño 2022 y es la única diseñadora española que trabaja para Ikea. Una auténtica crack que hoy vamos a conocer.

"Conseguí una beca en Ikea en Suecia donde tienen ellos el desarrollo de producto, y a partir de ahí pues se ve que lo hice bien y quisieron que continuara trabajando y yo decidí volverme a España porque estaba un poco cansada de estar fuera. Nunca quise ser una diseñadora freelance pero el destino me ha obligado" nos cuenta Inma Bermúdez en Julia en la onda.

El primer diseño que hizo Inma para Ikea fue un lavabo y nos cuenta cómo aborda un encargo. "Ser diseñador es una profesión muy amplia que puede dedicarse a muchos aspectos de la vida porque si te das cuenta, todo ha tenido que estar diseñado. En mi caso me encargaron lo que era el cuarto de baño y yo me centré en la zona húmeda. Y entonces como diseñador lo que intentas es solucionar la vida del usuario y yo quería hacer un lavabo que solucionase problemas" asegura.

También diseñó un perchero para Ikea que se convirtió durante la pandemia en el hospital de campaña de Ifema en porta goteros para las bolsas de suero.

"Ahora para nosotros en el estudio hay una cosa muy importante que se llama sostenibilidad y que es un pilar que debería de establecerse como prioritario en todos los ámbitos en empresas, en administraciones... Nosotros cuando nos piden algo pues siempre intentamos que el producto cumpla con la sostenibilidad. Ahora hemos lanzado una colección de grifos para 'Roca' bastante rompedora" nos cuenta.

"Somos un tándem que nos compenetramos mucho por la cultura y por la formación porque yo soy española y él es alemán" nos cuenta.