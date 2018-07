Fernando Trueba: ‘En 1995 empecé a escribir la película, ya era en blanco y negro’

Fernando Trueba nos cuenta que va al cine dos o tres veces por semana, ‘aunque hay veces que está complicado porque no hay tantas películas para ver’. Explica que a él le gusta ir al cine en el momento en el que la película ya está estrenada, ‘no me gusta ir a los pre-estrenos’, también nos cuenta que le gusta ver películas en versión original.

‘El artista y la modelo’ es una película en blanco y negro, no es muda pero no tiene música. Trueba explica que en 1995 empezó a escribir sobre la película, ‘en ese momento la película ya era en blanco y negro’. Cuenta que nunca se imaginó la historia que relata la película en color, ‘cuando haces un film en blanco y negro te la juegas’. Esta película se la dedica a Máximo Trueba, un hermano suyo que murió. Explica que no sabe si se dedicaría al cine si no hubiese sido por la figura de su hermano, ‘mi amor por el arte viene por él’.

Sobre la situación social y de crisis en la que se encuentra España, cree que el ser humano tiene una afición a repetir sus errores y olvidar los errores del pasado, ‘llega un momento en el que a cada generación se le maltrata’. Sobre la medida del IVA cultural, explica que cree que es desastrosa ‘la mayor inversión de un país debe de ser en educación y por consecuente en cultura’. Añade que cree que no existe una tradición de proteger la cultura, ‘nuestro pasado cultural es la Inquisición’.