Diabetes tipo 2: una enfermedad silenciosa que afecta a más de cinco millones de personas en España

El domingo 14 de noviembre se celebrará el Día Mundial de la Diabetes. Como pretexto, nos hemos acercado a esta enfermedad, poniendo el foco en la diabetes tipo 2, que afecta a más de cinco millones de personas en nuestro país. Para ello, contamos con la experiencia del vicepresidente de la Federación Española de Diabetes, Juantxo Remón y con el doctor y presidente de la Fundación redGDPS, Javier Diez.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son demasiado altos y afecta a numerosos órganos y sistemas: "Es como una cesta de cerezas. Cuando sacas una, se queda otra enganchada. En el caso de la diabetes, pasa igual. Es fácil que se desarrollen otros problemas porque todos los sistemas están conectados. Si sale uno, pueden salir los demás en cascada", ha comparado Diez.

Además, la enfermedad puede deberse a una combinación de factores: tener sobrepeso u obesidad, no hacer actividad física o genética e historia familiar.

Según el doctor, es fundamental que el paciente, su familia y los sanitarios sean compinches y cómplices, para "poder tirar adelante con algo que es una carrera de fondo".

Por su parte, Remón, ha apuntado que los pacientes llegan a las asociaciones muy perdidos: "Normalmente, los pacientes tienen cierta edad, aunque cada vez hay gente más joven que padece la enfermedad. Generalmente, les cuesta mucho cambiar sus hábitos de vida ya que no conocen los riesgos que pueden sufrir,. Es una enfermedad que no duele, es silenciosa y transparente, por lo tanto, los enfermos no se empiezan a cuidar hasta que no tienen un susto.

"Es diabetes. Es tu vida"

Alianza por la Diabetes, a presentado la campaña, "Es Diabetes. Es tu Vida", para concienciar a la población sobre la diabetes tipo 2 y la relación que existe entre esta enfermedad y el riesgo cardiovascular, renal y metabólico.

El principal objetivo de esta iniciativa es dar voz a las personas con diabetes tipo 2 y ayudarles para que tomen las riendas de su enfermedad.

"Un buen principio prepara un buen futuro. Lo que hagamos de entrada va a tener unos beneficios magníficos en el transcurso de la enfermedad", ha apuntado Diez.

El tratamiento de la enfermedad durante la pandemia

El presidente de la Asociación Navarra de Diabetes ha asegurado que, a pesar de la situación pandémica, no han desatendido a nadie en ningún momento y que se han reinventado haciendo uso de las nuevas tecnologías.

Díez, que es médico asistencial, ha definido como "duro" el inicio de la pandemia: "Muchos pacientes tenían miedo de acudir a consulta porque habían escuchado que se les podría complicar el pronostico si cogían el Covid. La atención primaria fue el rompeolas contra el que chocó la ola y tuvimos que renunciar a muchas consultas presenciales. Sin embargo, nos hemos tenido una intensa formación y hemos recurrido a medios que antes no usábamos tanto como el teléfono o las videoconferencias. Por una parte la pandemia ha sido negativa porque se ha disminuido el contacto directo pero también se nos han abierto unas expectativas de futuro", ha concluido.