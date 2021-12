¿Cómo es el día a día del personal sanitario en el trato con pacientes negacionistas?

Las pseudociencias y los movimientos negacionistas frente a la Covid-19 representan una evidente amenaza social, ya que obvian las medidas recomendadas por Sanidad para luchar contra la pandemia, como son el uso correcto de mascarillas, la higiene de manos o el mantener una adecuada distancia social. Las primeras víctimas que tienen que tratar con ellos son los miembros del personal sanitario de los diferentes hospitales y centros de salud.

En 'Julia en la Onda' hemos conocido el testimonio de la neumóloga intervencionista y presidenta de la Sociedad Vasco Navarra Patología Respiratoria, Laura Tomás López, quien se desahogó en su cuenta personal de Twitter sobre los pacientes antivacunas. Su publicación ya cuenta con 14.000 retweets y 50.000 me gusta.

Descansada tras una guardia de 24 horas, nos ha atendido para hablarnos de cómo se sienten ella y sus compañeros médicos tratando con los negacionistas de las vacunas, que ahora son un porcentaje muy importante en las unidades de ingresados graves. "Te encuentras gente que cuestiona la evidencia científica y gente que viene diciendo que hay fallecimientos por las vacunas. Es un poco frustrante, especialmente, porque los neumólogos y los intensivistas, también los internistas, los infectólogos y los de atención primaria, llevamos una gran carga", ha reconocido la doctora.

"A mi no me preocupa tener que estar en una guardia sin dormir atendiendo a este tipo de pacientes porque es mi trabajo, pero me preocupan todos aquellos a los que no puedo atender. Aquellos pacientes que tienen otras patologías que necesitan que nosotros los veamos y que les estamos posponiendo consulta porque no les podemos atender", ha confesado Tomás.

La falta de visión crítica de los negacionistas

Entrando en el contenido propio del tuit, la doctora Tomás López, hace una reflexión sobre la falta de visión crítica que los negacionistas manifiestan cuando se tratan en un hospital. "¿Por qué dudan de la bondad de las vacunas y no del resto de medicamentos?", se ha preguntado Laura.

"Son capaces de debatir con un científico la evidencia científica haciendo análisis de artículos que están malinterpretando y no se plantean si el tratamiento que le voy a poner está bien estudiado, tampoco me preguntan el porcentaje de éxito que puede tener, las complicaciones que va a llevar… Me llama mucho la atención", ha comentado la sanitaria.

Los médicos han renunciado a hablar sobre las vacunas con os antivacunas

Todos los trabajadores sanitarios están siendo víctimas de la tensión del servicio, de la falta de medios y del aumento exponencial de ingresados, por lo que han renunciado a hablar de vacunas con las personas que ingresan sin haberse vacunado. "Al principio lo intentábamos, luego ya no porque no tenemos tiempo ni ganas de entrar en esos debates. Hay gente que nos ha llegado a decir que no estaban enfermos de coronavirus. "Yo no sé lo que me pasa pero tu tampoco tienes ni idea de lo que me está pasando", dicen algunos. Tenemos que aguantar ese tipo de cosas entonces al final te mina la moral", ha concluido la presidenta de la Sociedad Vasco Navarra Patología Respiratoria.