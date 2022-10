Cáncer de hígado: así actúa el tumor que afecta a más de 800.000 personas en el mundo cada año

Octubre es el Mes internacional del Cáncer de Hígado. Afortunadamente, este tumor no es de los más frecuentes pero sí de los complicados. Lo importante siempre es llegar a tiempo y que el diagnóstico sea precoz. Lo bueno es que van habiendo avances en investigación y en su tratamiento.

"El hígado es un órgano poco conocido, y siendo importante para nuestra salud, quizá no le damos la importancia que tiene", ha reflexionado Julia Otero. ¿Por qué sabemos tan poco del hígado? Según la jefa de Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario de Navarra, la doctora Ruth Vera, "se trata de un órgano que, cuando hablamos de cáncer, no es de los tumores más frecuentes": "Tiene sus peculiaridades ya que es el único que se desarrolla sobre un órgano enfermo que presenta una inflamación crónica".

El perfil de un paciente con cáncer de hígado

"El perfil del paciente con este tipo de cáncer suele ser el de una persona que, conociéndolo o no, tiene una enfermedad en el hígado. Las enfermedades en este órgano son silenciosas porque no duelen. El hígado es como uno de esos empleados que pasan desapercibidos pero el día que se ponen malos o que no están, la empresa va de cabeza. Es la gran central logística, la gran central de energía y uno de los lugares donde ocurre el reciclaje de todos los productos del organismo. Es muy importante", ha continuado el director de la Unidad de Hepatología de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor Bruno Sangro.

Al mismo tiempo, el experto ha definido qué sector de la población tiene mayor riesgo de sufrir cáncer de hígado, mencionando a "todas aquellas personas que tienen una enfermedad hepática crónica debido a infecciones virales crónicas o a problemas derivados del consumo exagerado de alcohol": "Lo bueno es que sobre la población de riesgo se puede actuar si uno quiere detectar precozmente el cáncer, cosa que en otros tumores no es así", ha tratado de tranquilizar Sangro. Además, ha incidido en la importancia de "hacerse chequeos con frecuencia para detectar si uno tiene un problema en el hígado.

Por lo tanto, la gente que ha tenido o tiene hepatitis B y C, o cualquier enfermedad crónica en el hígado, tiene que estar más atenta para prevenir lo que puede ocurrir.

Qué tipo de tumores tiene el hígado y cómo abordarlos

La doctora Vera ha destacado que el cáncer de hígado más importante es el hepatocarcinoma, "que es el tumor primario y primitivo del hígado". Seguidamente, existen otros tipos que pueden afectar a los canalículos de la vía biliar, aunque los más frecuentes son los secundarios (metástasis)".

Hasta hace poco, esta enfermedad tenía un mal pronóstico. No obstante, "en estos últimos diez años hemos tenido un gran avance en el conocimiento molecular del cáncer y esto nos ha llevado a saber muchísimo más de la enfermedad, conociendo la influencia del sistema inmune, cómo podemos tratar el tumor con fármacos antiangiogénicos... Todo esto ha hecho que haya cambiado radicalmente el tratamiento de este tipo de tumor", ha explicado la doctora.

El futuro de esta dolencia

Tal como apunta el doctor Sangro, "en España el cáncer de hígado es un tumor poco frecuente, pero es la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo. Aproximadamente se detectan más de 800.000 casos en el mundo al año". Aún así, el especialista apuesta por un buen futuro para la enfermedad, puesto que el cáncer de hígado se puede prevenir haciendo campañas de detección precoz. Sin embargo, "el problema es que las administraciones públicas tienen que incorporar esto. Tienen un gran trabajo si quieren que el cribado sea una realidad", ha alertado el experto.

Por otra parte, el conocimiento se ha traducido en mejoras de tratamientos como la inmunoterapia, que ha cambiado la perspectiva para los pacientes con etapas más avanzadas. Es por eso que Sangro incide en que los fármacos útiles deben llegar a los pacientes.

"El futuro debe ser optimista", concluye el director de la Unidad de Hepatología de la Clínica Universidad de Navarra.