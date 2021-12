"Billy Elliot", un musical emocional y necesario que ha conquistado Barcelona

LEER MÁS Billy Elliot El Musical aterra a Barcelona

"Billy Elliot: El musical" se estrenó el pasado 9 de octubre en el Teatre Victòria de Barcelona. Se trata de un espectáculo basado en la película homónima del año 2000, dirigido por David Serrano, con música de Elton John y letras, libreto de Lee Hall y producido en España.

La actriz, Natalia Millán, es quien interpreta a la señorita Wilkinson, profesora de danza de Billy. "Billy Elliot es una película mítica que prácticamente todo el mundo ha visto, conoce y celebra. Pero además, el musical venía también avalado porque llevaba ya 10 años de éxito en otras producciones del mundo. Cuando te embarcas en un proyecto así parece que pisas suelo firme", ha reconocido.

Millán, ha reconocido que el peso protagónico es de Billy Elliot: "Sabiendo la formación de los niños que interpretan al personaje y sabiendo que manejan las diferentes disciplinas como el ballet, la danza moderna, la acrobacia, el canto, la interpretación... Apostábamos al caballo ganador, a pesar de que un estreno es siempre un riesgo".

Son más de 60 jóvenes catalanes que exhiben todo su talento en la obra. Y es que, los niños solo tienen permitido trabajar uno o dos días a la semana, por lo que, por cada uno de los personajes infantiles, hay cinco o seis actores: "Tenemos una cantera de niños formados con una edad muy temprana. Gracias al musical, el nivel de artistas en España va a pegar un subidón, porque hay toda una generación de artistas jóvenes que es impresionante", ha reivindicado la actriz.

Además, la intérprete de la señorita Wilkinson, ha destacado la responsabilidad profesional que tienen los pequeños actores, quienes necesitan mucha seriedad y concentración para desarrollar sus personajes: "Un actor es un equilibrista emocional y pasa por una montaña rusa absoluta. Además, la obra es muy emocional, didáctica, necesaria y cómica también… Entonces el niño pasa por todos esos estados y eso es muy complicado".

"Es maravilloso trabajar con niños. Son absolutos superdotados y tienen unas altísimas capacidades para hacer todo lo que hacen", ha proseguido Millán.

De su personaje, Natalia, ha asegurado que la señorita Wilkinson, "los tiene bien puestos", aunque ha añadido que todos los personajes hacen un viaje maravilloso a lo largo de la obra.

Sinopsis de Billy Elliot

El espectáculo narra la historia de Billy, nacido en una ciudad del norte de Inglaterra en la que los hombres practican boxeo y trabajan en minas, y donde ninguno de ellos baila ni alberga ambiciones de presentarse a la Royal Ballet School. Pero Billy es diferente. Criado por un padre viudo, sin el cariño de una madre, a Billy no le gusta el boxeo pero está cautivado por la gracia y la maravilla del ballet. Es por ello que luchará para alcanzar sus sueños, devolviendo la unión a su familia y la fe a una comunidad devastada por el convulso final de la industria minera británica.

El auge del musical en España

"Empecé con los musicales en los años 80. Yo era muy joven por lo que me siento muy identificada con los niños y niñas de Billy Elliot porque me recuerdan a mí en mis orígenes. En aquella época las obras se hacían modestamente pero con una gran dignidad… Actualmente, el panorama ha cambiado y el 21% de los turistas que van a Madrid van a ver un musical. Ya no es solo un evento cultural, sino que forma parte de paquetes turísticos", ha concluido la actriz.