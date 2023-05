Así fue el proceso hasta el nacimiento del bebé tras un trasplante de útero: "Es lo más complejo que hemos hecho"

El doctor Francisco Carmona es el jefe de Ginecología del Hospital Clínic de Barcelona, en el que ha nacido el primer bebé en España de una mujer trasplantada del útero. "Los dos están estupendos, el niño mejor que la madre, que estaba super emocionada", ha contado Carmona.

La primera operación, el trasplante del útero, se produjo el pasado año 2020: "Fue el pasado 5 de octubre de 2020. La pandemia nos condicionó, tuvimos que cuidar más a la madre, retrasar el proceso de embriones y tener más cuidado".

"No solo es la operación, hay que conseguir que se embarace, tener un bebé sano...", narra el doctor Carmona, que subraya que ha sido el proceso "más complejo" de su carrera: "Técnicamente es lo más complejo que hemos hecho, también a lo largo de mi carrera".

Hasta 50 personas han participado en la operación, desde cuidadores hasta otros que han realizado tareas más administrativas. Por ello, el doctor Carmona destaca que el "éxito" es de todo el equipo: "El éxito es ser un equipo, el que tiene el Hospital Clínic, con estas ganar de atender mejor a cada persona".

"Su hermana Bárbara se ofreció. La estudiamos, vimos que era una candidata fantástica. Esa generosidad nos impresionó".

El camino de este innovador procedimiento comenzó en 2015, cuando el Clínic obtuvo permisos de comités de ética y del Departamento de Salud para llevar a cabo un programa experimental para trasplante de útero en cinco casos con síndrome de Rokitansky, que son mujeres que nacen sin útero ni trompas de Falopio, pero sí con ovarios.

La primera elegida fue Tamara, quien, empujada por su deseo de ser madre desde pequeña, se sometió en octubre de 2020 a una cirugía de 20 horas para el trasplante del útero que le donó su hermana. "La hermana nos contactó. Ya había sido madre, tenía claro que no quería tener más hijos y el único requisito que ponemos es que no quieran y tengan claro que no se pueden quedar embarazadas".

"Tienen que haber sido madres, con úteros sin problemas, y Bárbara se ofreció. La estudiamos, vimos que era una candidata fantástica y pudimos hacer el procedimiento. Esa generosidad de la hermana nos impresionó", ha detallado Francisco Carmona.

El útero trasplantado será retirado al "cumplir su función"

Tamara nació sin útero y el útero trasplantado le será retirado en poco tiempo. "El útero trasplantado se retira cuando cumple su función, para evitar la respuesta de rechazo del organismo, ya que puede crear problemas. Es una cirugía muy sencilla".

Por último, al ser preguntado por las consecuencias para Bárbara, el doctor Carmona asegura que lo único que ocurrirá es que no podrá quedarse embarazada de nuevo. "La única consecuencia es que no podrá quedarse embarazada, la menopausia llegará en condiciones habituales y todo será normal".