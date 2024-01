Alberto San Juan y Bina Daigeler dan vida al misterioso Cristóbal Balenciaga

Cristóbal Balenciaga, nacido en Guetaria en el año 1895, es una figura ampliamente conocida por los amantes de la moda, si bien la discreción con la que actuó durante toda su vida ha provocado que, hasta cierto punto, el diseñador vasco sea un completo misterio para muchas personas.

Con el estreno de "Cristóbal Balenciaga" en la plataforma de Disney, el actor Alberto San Juan encarna a esta legendaria figura en un biopic que recorre los 30 años que el diseñador pasó en la ciudad de París, trabajando en su propio taller. La diseñadora de vestuario Bina Daigeler, por otro lado, da vida con precisión a un personaje fundamental de la historia de Balenciaga: la ropa que el modista confeccionó a lo largo de su vida.

Dar vida a un personaje misterioso

El diseñador siempre actuó con una total y completa discreción y, de hecho, no existe ningún registro de su voz grabada: aparte de algunas fotos y material filmado, no se conoce mucho material para determinar la forma de ser y actuar del modista. Alberto San Juan tuvo que enfrentarse a este desafío, y ha admitido en su entrevista en JELO que no conocía mucho de este creador antes de ir al cásting: "Reconozco que no sabía apenas nada de él", explica el actor, que tras documentarse y participar en la serie define a Balenciaga como "uno de los mayores españoles del siglo XX".

"Parte de su enorme atractivo como personaje es precisamente su misterio", explica el actor, que ha tenido que afrontar el reto de interpretar al diseñador en tres décadas muy diferentes de su vida. "La serie es un viaje para atisbar a través del misterio Balenciaga", afirma el actor, que reivindica algunas de las contradicciones de este personaje: en su vida personal, San Juan afirma que Balenciaga "era un señor austero, introvertido, formal, conservador", pero, como creador, el actor afirma que el modista fue "radicalmente libre, revolucionario".

Otras de sus contradicciones, ha señalado San Juan, es que Balenciaga era homosexual y, a la vez, un católico practicante que acudía a misa todos los domingos. En la serie se trata precisamente el tema de la homosexualidad - que Balenciaga vivió con total discreción- y la decisión del modista de mantenerse alejado de la política en los turbulentos años 40 en París: "Se cuenta la historia de un ser humano en unas circunstancias históricas y políticas de gran interés", ha declarado San Juan.

La ropa: un personaje clave en la historia

Sin embargo, la absoluta protagonista de la serie es la ropa, que la diseñadora de vestuario Bina Daigeler ha recreado con precisión tras un largo proceso de documentación. Esta diseñadora, bávara afincada en Madrid, ha trabajado en una gran cantidad de proyectos, vistiendo a estrellas como Kate Blanchett en la película "TÁR", o participando en producciones como "Mulán", "Narcos" o "Todo sobre mi madre" y "Volver" de Pedro Almodóvar. "Una parte fundamental de mi carrera ha transcurrido aquí en España", ha explicado Daigeler en el programa.

La diseñadora se ha referido a Balenciaga de la siguiente manera: "Creo que realmente es un artista, y eso lo he aprendido en este proceso de intentar recrear sus vestidos más icónicos", ha explicado Daigeler, que ha declarado también que "es precioso ver como a lo largo de su carrera ha sido cada vez más escultor". La diseñadora ha destacado la capacidad de Balenciaga para manejar las telas con un estilo increíble y una técnica sorprendente.

"El vestuario y los desfiles son un coprotagonista con el resto de actores", ha declarado Daigeler, que ha afrontado el proceso de recreación de las prendas junto a un compañero, Pepo Ruiz Dorado. Durante el proceso de documentación, la diseñadora ha tenido la oportunidad de acceder a los archivos de la maison Balenciaga: "Hemos cogido algunas fotografías sobre todo del interior de los vestidos", ha declarado la diseñadora, que explica que "para sus vestidos, es muy importante la estructura del interior".

Bina Daigeler ha destacado no solo la capacidad creativa de Balenciaga, sino también su técnica de costura: "Él aportó soluciones técnicas", ha afirmado Daigeler, refiriéndose a la capacidad del diseñador para dar vida material a sus creaciones. "Tenía mucho conocimiento y unas ideas muy bonitas de como se puede vestir a diferentes mujeres", opina la diseñadora, que reconoce la influencia que la cultura española - y autores como Velázquez- tuvieron sobre el diseñador.

Durante el rodaje de la serie, Daigeler ha tenido incluso que elaborar sus propias telas. Para diseñar un determinado vestido de terciopelo, Bina pidió a los directores recurrir a técnicas de los años 30, para mostrar en cámara como entonces se afrontaba la confección de prendas complejas.