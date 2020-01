Aitor Esteban: "Estoy escandalizado con las amenazas a Teruel Existe, encima se tendrán por demócratas"

Aitor Esteban ha afirmado en Julia en la onda que la sesión de investidura no ha sido "edificante" por ciertos "insultos y menciones que no eran necesarias". El portavoz del PNV también considera que el Gobierno tendrá un inicio "bronco" por los discursos de la oposición y ha dicho que tanto a ERC como a Cataluña les "conviene" que haya Ejecutivo, además de lanzar un mensaje al PP: "Me preocupa su deriva".

Aitor Esteban ha hablado en Julia en la onda sobre la sesión de investidura que ha hecho a Sánchez nuevo presidente del Gobierno, una sesión que afirma que no le ha parecido nada "edificante". "Ha habido insultos y menciones que no eran necesarios. La presidenta ha sido generosa por la trascendencia de la cita, pero hoy se han pasado muchos límites; tocaba aguantar".

Sobre su viral discurso acerca del Rey y las acusaciones de la derecha, el portavoz del PNV reitera que en Zarzuela no deben estar "contentos". "He visto a PP, Ciudadanos y Vox muy 'voxificados'. Han intentado adueñarse de la figura del Rey, y si el Rey puede tener futuro es desde una neutralidad. Querían contraponer esa lealtad a un presidente que va en contra de España, etc, etc. El Rey propone a Sánchez y, cuando le propone, sabía que había llegado a un acuerdo con Iglesias, qué tipo de acuerdo era y con quién iba a encargarle buscar esa mayoría. Si seguimos ese discurso de la derecha, no se sostiene".

Esteban considera que el Gobierno tendrá un inicio "bronco". "No me sorprende que algunos defiendan ese tipo de política en la oposición, pero con otros estoy sorprendido. Me preocupa la deriva del PP; al Gobierno no le van a dar ni tiempo a que se siente y organice los papeles. A medida que el Ejecutivo vaya sacando proyectos de ley y acuerdos, todo va a ir cayendo".

El portavoz del PNV también se ha referido a las palabras de Montserrat Bassa, que ha afirmado que le importa un "comino" la gobernabilidad de España. "Han optado por sacar a una familiar de una presa y ahí hablas desde el lado más personal. El primer interesado en una gobernabilidad de España es ERC y también Cataluña, porque si quieres solucionar problemas, necesitas tener a alguien al otro lado de la mesa. No sé si ella tenía que haber salido hoy o no, porque el momento es trascendental y las palabras se miden con lupa".

Muchos han criticado la viabilidad del nuevo Ejecutivo, a lo que Aitor Esteban responde: "Depende de la fluidez de comunicación de los que hemos apoyado la investidura. El Gobierno no puede plantear proyectos de ley sin negociar con la mayoría que los podemos sacar adelante, así que tendremos que buscar un punto en común, algo que permita avanzar. Intentaremos ayudar, parte depende de nosotros y la principal de la valentía del presidente".

Sobre las amenazas a Guitarte y Teruel Existe, Aitor Esteban se ha mostrado "escandalizado": "Me parece una vergüenza, encima se tendrán por demócratas. El hombre ha tenido que estar sobrepasado, pero ha mantenido la personalidad y no tengo más que buenas palabras sobre su actitud y los representantes del partido".

Por último, el portavoz del PNV ha comentado que no ha entendido el discurso de Ana Oramas: "Igual que yo pienso que no represento a todo Euskadi, ella no puede pensar que representa a Canarias. A veces tenemos que hacer cosas con las que no estamos de acuerdo, estamos dentro de una organización".

Pedro Sánchez, investido presidente del Gobierno