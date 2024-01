Adriana Ozores: "Es mucho más complicado callar la boca a un actor, porque está presente todo el tiempo"

Adriana Ozores, lleva cerca de medio siglo trabajando en el mundo de la televisión, el cine y el teatro. Como hija del mítico actor José Luiz Ozores y máximo exponente de una larga saga familiar de actores, Ozores ha participado en numerosas producciones que la siguen manteniendo como una de las principales actrices del panorama español: este año, Adriana Ozores participa en la serie 'Galgos', de Movistar +, encarnando a una mujer que por diversas circunstancias debe hacerse con el control de la empresa familiar.

Aunque muchos críticos han comparado la serie con la exitosa "Succesion", Félix Viscarret ha afirmado que esta obra tiene un estilo y ambientación más mediterráneas, y que explora con mayor profundidad la relación de la familia con su empresa, dedicada a fabricar bollería y snacks en el norte de España. Ozores ha conversado con Julia Otero y David Martos acerca de esta nueva serie, así como de su trayectoria y del estado actual de la industria audiovisual en España.

Una matriarca muy particular

Ozores afirma encontrarse "con trabajo y contenta", e inmersa en la promoción de una película y de esta 'Galgos': tal y como ha explicado Martos, la serie narra la historia de una mujer que, tras una maniobra empresarial de su marido, decide acceder a la presidencia de la empresa familiar, antes en mano de su cuñado. "No es una matriarca", explica la actriz, que entiende a su personaje más como "una mujer de una determinada edad que vive de una determinada manera" y que "tiene que cambiar su manera de entender la vida, el universo".

"Ella accede al poder, pero no es el estereotipo de la mujer empoderada o poderosa", explica Ozore, a la que le parece interesante explorar la identidad de una mujer que llega a una posición de poder "a pesar de ella". "Tiene que tomar las riendas y renunciar a muchas cosas. Entre otras, al amor de su hijo", ha explicado la actriz, que afirma que para este personaje no se ha inspirado en grandes empresarias: "He partido de algo más humilde, más sencillo", detalla Ozores en su entrevista con Julia Otero.

Una gran saga de actores

Adriana Ozores forma parte de una saga de actores que lleva implicada en el mundo del espectáculo desde finales del siglo XIX. "Tengo mucho que agradecer de donde vengo", explica Ozores, que afirma que, por pertenecer a la familia a la que pertenece, se ha ahorrado tener que someterse a ciertos aprendizajes por los que sí que tienen que pasar otros actores. "Hay una parte de este trabajo y de lo que es este mundo, que ya lo hicieron los que iban delante de mí". Sin embargo, admite que también es un reto ajustarse al nivel y a las expectativas: "A veces es un poco complicado", explica Ozores.

Ozores ha participado en numerosas producciones desde que en 1979 accediese a su primer papel, un modesto rol en la película "Los energéticos". Tras haber pasado por el mundo del teatro y la televisión, Ozores ha vivido la evolución de la industria audiovisual. Sobre su familia y la forma de vivir de los actores hace décadas se ha referido Ozores: "Hasta ahora hemos sido artesanos de esto", explica Ozores, que considera que, gracias al triunfo en el extranjero de las series españolas, se está empezando a formar una industria realmente potente: "En el momento en el que las series se han empezado a ver en todo el mundo, la cosa ha cambiado", opina la actriz.

Los actores levanta ampollas

Adriana Ozores se ha pronunciado también acerca de la última polémica protagonizada por la actriz Itziar Ituño, que está siendo fuertemente criticada por acudir a una manifestación a favor de los derechos de los presos de ETA. Para Ozores, "es lógico" que, cuando un actor se pronuncie sobre algún asunto político, se generen estas grandes polémicas". "Es mucho más complicado callar la boca a un actor, porque está presente todo el tiempo", ha opinado la actriz. "Es normal que levantemos ampollas", ha concluido.

También se ha referido en la entrevista a su próxima película, aún por estrenar: "Los pequeños amores", de Celia Rico, que, según la actriz, es una cinta "muy bonita" y también "muy valiente".