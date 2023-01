Ada Colau, sobre el precio de los alquileres: "Se está diciendo que se ponga límite a la avaricia"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, habla en 'Julia en la onda' sobre la necesidad de aprobar la ley de la vivienda que regule el precio de los alquileres. Recuerda que "es un bien de primera necesidad" y destaca que "no se está diciendo que no cobren los pequeños propietarios, se está diciendo que se ponga límite a la avaricia".

Por ello, insiste en la importancia de que el Gobierno de coalición liderado por el presidente Pedro Sánchez tiene que aprobar ya la ley de la vivienda que "están dejando para el final" ya que está siendo presionado por las grandes inmobiliarias y los grandes fondos de inversión. "Le pido que cumpla con su palabra sobre la ley de alquileres", dice y añade "es de sentido común, es por razones sociales y por razones económicas".

Además, Colau sostiene que en Barcelona están haciendo "más vivienda pública que nunca", tanto que ya se ha superado en su conjunto a la Comunidad de Madrid y a la Generalitat de Cataluña. Sin embargo, reconoce que en los ocho años que lleva en el poder, todavía no le ha dado tiempo a "competir con el mercado privado".

Estamos radicalmente en contra de la ampliación de El Prat

Por otro lado, Ada Colau se muestra "radicalmente en contra de la ampliación de El Prat". "Creo que es negacionismo climático y además creo que no hay razones económicas", sino que detrás de esto está "detrás de un pelotazo inmobiliario". Por ello, incide en que se trata de engañar a la población.

"La ciudad está yendo muy bien con el aeropuerto que tenemos y lo que necesitamos es ver qué modelo de desarrollo tenemos", declara y sostiene que "la excesiva dependencia del turismo nos hacía vulnerables, no podemos vivir solo del turismo ya que se trata de diversificar nuestra actividad y de creer en nosotros mismos".

Tercera candidatura a las elecciones

Asimismo, Colau confiesa que "este tercer mandato sería el último" porque su código ético marca tres como máximo. "Me voy a presentar con toda la honestidad defendiendo el modelo de ciudad que tenemos y por supuesto, sabiendo que no lo voy a poder hacer sola. Tengo muy claro con quién no voy a pactar, solo con fuerzas de izquierdas y progresistas", concluye.