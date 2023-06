Abel Caballero culpa al "debate de Estado" de los malos resultados del PSOE en el 28M

Hablamos en 'Julia en la onda' con el socialista Abel Caballero, que acaba de ser reelegido por mayoría absoluta como alcalde de Vigo. Caballero explica por qué cree que su formación obtuvo, por lo general, un mal resultado en las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Según defiende el socialista, "alcaldes y alcaldesas que hicieron trabajos estupendos perdieron la alcaldía y no la perdieron por mala gestión en el ámbito de sus ciudades", sino "porque el debate se tornó en debate de Estado y nosotros no estábamos en la posición de hacer ese debate". Algo que considera que "ahí el Partido Popular jugó con ventaja y le salió bien"

Sin embargo, Albel Caballero alardea de los buenos datos en su ciudad. "Ganamos con el 61% de los votos y una forma holgadísima", dice. En parte, cree que se debe a las buenas políticas que ha llevado a cabo durante la anterior legislatura. Entre ellas, las becas concedidas a 1000 niños para que cada verano se vayan a estudiar inglés a Inglaterra o libros de texto gratis para 25.000 niños.

Asimismo, Caballero se pronuncia acerca del fenómeno que ocurre en Galicia que no se ve en el resto de España, donde Vox no consigue representación en los parlamentos y el PSOE gobierna en la mayoría de las grandes ciudades. "No consigue entrar el PP porque su discurso no está acompasado con la dinámica de las ciudades en Galicia", dice,

Además, el alcalde de Vigo comenta la decisión que se está llevando a cabo en varios ayuntamientos y comunidades españoles de que gobierne la lista más votada. Asegura que es algo difícil, porque no se trata únicamente de ser investigo, sino también de poder gobernar. En su opinión, "lo natural es que funcione la democracia y que se formen coaliciones".

Y se muestra a favor de la postura tomada por la candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, de preferir volver a celebrar las elecciones antes de pactar con la formación de Santiago Abascal. "Me parece que pactar con Vox no es ningún avance para ningún partido político ni ningún territorio", declara.

Por otro lado, habla sobre la elección del nuevo presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y sobre la celebración del Vigo Global Summit 2023.