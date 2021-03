El Gabinete: ¿Para qué quieren el poder los políticos?

Hoy se ha llevado a cabo la sesión de control al Gobierno en el Congreso y se ha caracterizado por su crispación y ataques entre líderes políticos. Ha habido tensión entre Casado y Sánchez, donde se han reprochado las mociones de censura autonómicas, o también Espinosa de los Monteros-Iglesias, que se ha hablado de más de la campaña electoral del 4M que de las medidas concretas. La política se ha espectacularizado y los líderes ya no quieren el poder como medio para conseguir un fin, sino que el poder es el propio fin. ¿Para qué quieren el poder los políticos? ¿Qué responsabilidad tienen los políticos? Lo repasamos con Elisa Beni, Ignasi Guardans y Xavier Sardà.

Guardans aclara que no ocurriría nada si en el Congreso se discutiera sobre medidas o leyes concretas, lo que ocurre es que "solo se habla de peleas como a quién van a llevar a la cárcel y cuál es la mejor campaña electoral". Además, lamenta como nos hemos acostumbrado a "este espectáculo".

Beni considera que ya no se conocen los fines de los políticos porque no existen, ya que ahora el objetivo es solo mantenerse en el poder. Añade que, por lógica democrática, los votantes deberían elegir a aquellos partidos que lo hacen mejor. Sin embargo, hace décadas que ya no se premia al que lo hizo bien ni se castiga al que lo hizo mal, dando lugar a "un sistema de hooligans".