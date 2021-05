El Gabinete: ¿Cómo afectará la decisión del Supremo a los posibles indultos?

¿Cómo afectará la decisión del Supremo a los posibles indultos? Nos lo preguntamos esta tarde en el Gabinete con Xavier Sardà, Elisa Beni y Julio Lleonart

Xavier Sardá se muestra partidario de que haya indultos: "Yo no veré nunca más la alternancia política en Cataluña. Yo no soy independentista pero soy partidario de los indultos porque es muy complicado que las cosas mejoren. Hay unas dinámicas muy difíciles de romper. Eso bajaría la tensión".

Lleonart reflexiona sobre esta figura. Confiesa que no le gusta el indulto pero no entiende que las quejas vengan de un lado u otro en función de quién sea el indultado: "Sobre corrupción se han dado en España más de 200 indultos de los cuales 139 los dio Aznar, por lo que este lenguaje tan pomposo y ridículo no lo entiendo como si el PP nunca hubiera indultado a nadie, incluidos políticos que metieron la mano dónde no tocaba". "No tengo fe en qué las cosas mejoren con los independentistas".

Elisa Beni puntualiza que decidan lo que decidan los tribunales, la última palabra siempre la tiene el Gobierno: "En un estado de derecho existe la palabra certera y la última palabra. La certera la tienen los tribunales y la última el Ejecutivo, y en esa entra el indulto. El PP indultó a Policías y Guardias Civiles condenados por torturas. El indulto es la facultad de perdonar. Lo has hecho mal, te he castigado pero te perdono y esa facultad la tiene el Ejecutivo, no los tribunales"