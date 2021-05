Vicente Vallés desmonta el discurso de Pedro Sánchez sobre los indultos a los presos del 'procés': "Ni venganza ni revancha"

El presentador de Antena 3 Noticias 2, Vicente Vallés, ha repasado en los informativos las últimas noticias sobre la intención del Gobierno de indultar a los políticos independentistas condenados por el 'procés' catalán y ha analizado con detenimiento las últimas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que evidencian el cambio de discurso del líder socialista.

Vallés ha comenzado hablando de la voluntad que ha ido manifestando el Gobierno de "indultar a los líderes independentistas condenados por sedición". Sin embargo, ha señalado que las elecciones en la Comunidad de Madrid y el proceso de formación del Gobierno catalán dejaron "congelada" la estrategia de Moncloa respecto a la remisión de las condenas.

No obstante, pasadas las elecciones madrileñas e investido ya Pere Aragonès como presidente de la Generalitat, Vallés ha asegurado que "Moncloa ha decidido acelerar el procedimiento empezando por mentalizar a los españoles. Ayer el ministro de Justicia nos dijo que hay que naturalizar los indultos. Hoy, Pedro Sánchez ha ido más lejos".

Tras esto, han incluido varios vídeos en los que el presidente del Gobierno insistía en la necesidad de considerar los indultos como fruto de la "concordia" y no de la "venganza”. Este mensaje de venganza y revancha frente a concordia es algo que Sánchez ha llegado a repetir hasta cuatro veces y que el periodista de Antena 3 no ha dejado pasar por alto: "Por si el mensaje no ha quedado claro, el presidente lo ha repetido", ha continuado Vallés.

Vallés evidencia las fisuras en el discurso de Sánchez sobre los indultos

Después de oír las palabras de Sánchez, Vicente Vallés ha contestado al presidente, evidenciando las fisuras del discurso de Sánchez: "Ni venganza, ni revancha. Según sugiere el presidente del Gobierno indultar significa concordia y cumplir las condenas por sedición dictadas por unanimidad de todos los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo significa revancha y venganza".

"Con este criterio, Pedro Sánchez da un salto importante, si no definitivo hacia la concesión de los indultos y más aún, hacia la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición", ha concluido el presentador.