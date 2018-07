El Gabinete: Las causas de la dimisión de Esperanza Aguirre

Alfredo Menéndez explica que la decisión de Aguirre ha sido una sorpresa para todos. En cuanto la presidenta registre la carta de dimisión en la Asamblea de Madrid, se hará efectiva su dimisión, a partir de ese momento Ignacio González pasará a ser el presidente de la Comunidad. Aguirre ha declarado que se va por razones personales. Las respuestas no han tardado en llegar, el PP a nivel nacional muy sorprendido, y a nivel regional lleno de llantos; ‘hay una tristeza más allá de lo político’. En la oposición, Tomás Gómez ha dicho que se abre un nuevo tiempo; ha añadido que ‘uno es del tamaño de sus adversarios y nadie en el PP tiene el tamaño de Esperanza Aguirre’.

Juan Adriansens cuenta que la noticia le ha pillado viendo la televisión, ‘no me he echado a llorar porque no hemos coincidido’. Cree que su sucesor, Ignacio González, está a ‘años luz’ de Aguirre puesto que ‘es un animal político’. Bajo su punto de vista, cree que las razones son oscuras.

Antonio Naranjo cree que hay que analizar las causas, consecuencias y la liturgia en su despedida. Cuenta que le consta que se marcha por motivos personales, pero no por su enfermedad, como se ha dicho. Para él le ha parecido correcto el momento e el que ha decidido marcharse Aguirre, ‘su sucesor sabe bien cómo funciona la Comunidad’.

El General Monzón ha tenido relación de cariño y respeto en lo familiar y una relación de trabajo con ella en la Comunidad, ‘no entiendo que si no tiene razones potentes como la salud abandone’. Para él es ‘un torpedo bajo la línea de flotación de Rajoy’. Cree que, respecto a las consecuencias, ‘hay que esperar lo que pasa en los próximos días, va a haber una escisión en el Partido Popular’; algo con lo que está de acuerdo Juan Adriansens.