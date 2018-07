La frase podría ser la de hoy de algún dirigente del Bloque Nacionalista Galego, Alternativa Galega o el PsG. Podría ser pero no, es la frase que pronunció Alberto Núñez Feijóo hace 4 años, cuando era él quien ocupaba la oposición en el parlamento Gallego y fue el entonces vicepresidente del gobierno, Anxo Quintana, líder del bloque, el que apareció en un yate en compañía de un conocido empresario gallego.

Hoy, como ya saben, es el propio presidente Feijóo quién ha intentado explicar qué hacía hace 20 años a bordo del yate de un narcotraficante gallego que ya había sido detenido 2 veces cuando se fue a navegar con él.

El pasado siempre vuelve y, cuando uno está en primera línea de la política, suele ser una visita desagradable. Toda la oposición gallega aprovecha hoy para erosionar a Feijóo de la misma forma que Feijóo lo hizo cuando tuvo parecida oportunidad.

“Los gallegos son un pueblo inteligente que sabrá separar el grano de la paja”, ha dicho el presidente gallego este mediodía. Y ha añadido, “voy a seguir diciendo lo que pienso aunque moleste”. Como no se aprecia relación entre lo uno y lo otro, un mal pensado llegaría a la conclusión de que Feijóo molesta. Y no solo a sus adversarios. Ante la duda, estaremos atentos a los apoyos “genoveses” que de momento no ha recibido.