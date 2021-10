Buscando Vocaciones: "Las matemáticas están en todas partes y ayudan a pensar"

Hay miles de jóvenes que se están planteando a qué dedicarse el resto de su vida profesional. Para echarles una mano solventando sus dudas, ha nacido, "Buscando Vocaciones", un proyecto de la Universidad Europea y Atresmedia Radio que nos trae los testimonios de muchos profesionales de éxito.

Conocemos la historia de un hombre cuya mente es fascinante. Una mente que analiza el mundo y la realidad con criterio y capacidad de asombro. Él es Enrique Gracián, matemático, divulgador científico y, sobre todo, un hombre sabio.

Sin embargo, Gracián, como todos los jóvenes, también tuvo sus dudas antes de entrar en la universidad. Estudió Matemáticas pero tuvo mucho que ver un autobús: "Había decidido estudiar Medicina. Recuerdo que el día que me fui a matricular, cogí el bus. Tenía que bajarme en la Facultad de Medicina. Se abrieron las puertas. Me quedé parado. Se cerraron. Continué hasta la plaza Universidad (Barcelona) y me matriculé en Matemáticas", ha contado nuestro protagonista.

Pero, ¿Por qué escogió la carrera de Matemáticas? "Una mente que es tan curiosa como la mía, necesita algo que es muy importante, ordenarse y si hay una carrera que tiene esta virtud, son las matemáticas", ha explicado Enrique.

Ordenar la mente. Puede sonar muy abstracto pero es más concreto de lo que parece porque, como dice Gracián, las matemáticas están en todas partes y además, ayudan a pensar algo que cada vez piden más las empresas.

Según Enrique: "Una empresa puede estar muy alejada del mundo de las matemáticas pero reclama la presencia de matemáticos para poner orden porque disponen de muchas herramientas que se pueden aplicar en campos muy diversos".

Finalmente, Gracián ha querido dejar un mensaje a los jóvenes estudiantes que están dudando: "Sea cuál sea la vocación que tengas, piensa que en toda carrera y en todo estudio vas a encontrar algo que no te va a gustar. La vocación y la ilusión son un gran alimento para el trabajo pero, hay que estar preparado para esa zona donde ese estímulo no existe".