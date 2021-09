Buscando Vocaciones: "La divergencia del fútbol ayuda a entender que no hay un solo camino, sino muchos"

Hay miles de jóvenes que se están planteando a qué dedicarse el resto de su vida profesional. Para echarles una mano solventando sus dudas, ha nacido, "Buscando Vocaciones", un proyecto de la Universidad Europea y Atresmedia Radio que nos trae los testimonios de muchos profesionales de éxito.

Conocemos la historia de Pablo Rota, quien soñaba con dedicarse al fútbol y, finalmente, lo consiguió. Y es que, ha sido, entre otras cosas, director de Metodología del Levante Unión Deportiva.

"Cuando empecé la carrera volví a ser entrenador y me picó el gusanillo de mantener la llama del fútbol viva a pesar de ya no jugar. Sentía que debía dar un paso más y decidí invertir en el Máster de Dirección de fútbol", ha contado Rota.

Ese Máster era una especialidad relativamente nueva que enseñaba todos los pasos de gestión de un club. Estudiándolo, tuvo la oportunidad de observar las canteras de equipos como el Ajax o el Borussia Dortmund.

Según Pablo, "fue una experiencia muy significativa. Me llamó muchísimo la atención el cambio de mentalidad, esa divergencia que tiene el fútbol de abarcar las diferentes propuestas me ayudo a entender que no hay un solo camino, sino muchos"

Después de los viajes por Europa, Rota entró a trabajar en prácticas en el departamento de Metodología del Real Madrid. Allí, nuestro testimonio, aprendió una lección muy importante: "Las tecnologías ya forman parte del mundo del fútbol".

El fútbol requiere estudio y esfuerzo y eso es lo que Rota ha aprendido en un club como el Levante: "En cantera, hemos vivido ascensos, hemos vivido grandes clasificaciones del juvenil en Copa del Rey… Hay un lema en el Levante que es: "Qué grande es ser pequeño".

Toda esa emoción está al alcance de la mano y no solo siendo jugador. Así que, si os tira el mundo del fútbol, podéis realizar vuestra educación.