Buscando Vocaciones: "La ciencia tiene futuro, es apasionante y os espera"

Muchos jóvenes encaran este curso preocupados por su futuro. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué carrera voy a elegir? ¿A qué me quiero dedicar? Son algunas de las preguntas que se hacen diariamente. Por eso, la Universidad Europea y Atresmedia Radio han creado un proyecto para echarles una mano: "Buscando Vocaciones".

Conocemos un testimonio que da esperanzas para el futuro. Se trata del de Montserrat Calleja, física y experta en nanotecnología. Investiga en el CESIC y busca aplicaciones en biomedicina para curar enfermedades que ahora parecen incurables. ¿Cómo empezó todo este camino? Con un paseo al planetario de A Coruña: "El planetario me transmitía la pasión por el conocimiento y me interese más por la física hasta que me decidí a estudiarla", ha confesado la experta.

Calleja es el ejemplo de que la vocación está donde uno menos se lo espera. Aquel paseo lo cambió todo. Montserrat se licenció en Física y años después dejó Galicia para irse a Madrid a estudiar algo que por entonces, no estaba claro si tenía futuro. Pero ella no dudó.

La nanotecnología esta en nuestro bolsillo y todo apunta a que, gracias a trabajos como el de Montserrat, dentro de poco estará en nuestro cuerpo: "En mi grupo de investigación aplicamos la física a problemas en biología, biomedicina y, en concreto, a la detección temprana de enfermedades", ha explicado.

La nanotecnología esta cargada de futuro. Sin embargo, mucha gente no se anima a estudiarla por el prejuicio que hay sobre estas carreras de ciencias. Calleja pretende romper con esa idea: "Se nos olvida que para hacer ciencias hay que ser creativo, picar mucha piedra y que las capacidades son muy amplias. La ciencia tiene futuro, es apasionante y os espera".