"Buscando Vocaciones": 6 de cada 10 alumnos de Bachillerato tiene dudas sobre qué estudiar

6 de cada 10 estudiantes de Bachiller no saben qué carrera cursar, pero no hay que preocuparse. Todo el mundo tiene una vocación aunque no la haya descubierto. Para esto surge el proyecto 'Buscando Vocaciones'.

El caso de hoy es el conocido político y actual director en una consultoría, Borja Semper. Explica que no sabía que escoger porque dudaba entre lo que le gustaba y lo que sabía que tenía salidas laborales. Finalmente, se decantó por derecho, ya que se encuentra en el top 10 de las carreras con más salidas debido a su carácter multiusos.

Y si no sabemos la vocación, podemos recurrir a 'Buscando Vocaciones'. Para ayudarles a tomar esa decisión Atresmedia Radio y la Universidad Europea ponen en marcha este proyecto y se trata de una plataforma de contenido en Internet (web + redes sociales) donde, una vez por semana, un profesional de prestigio da un testimonio sobre su profesión: nos cuenta su experiencia, sus dudas, cómo tomó la decisión de dedicarse a eso, por qué su profesión es apasionante.

Estas entrevistas en vídeo, un total de 26 esta primera temporada, se publican en la web específica de la plataforma: buscandovocaciones.com, y tienen reflejo en todas las redes sociales (YouTube, Twitter, Facebook e Instagram). Los perfiles sociales de Atresmedia Radio también se hacen eco de estas publicaciones semanales.