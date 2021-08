Seville´s: El restaurante de tapas español que ha conquistado Dubái

Este año, queremos hablar de esos restaurantes españoles que llevan la gastronomía española fuera de nuestro país, como es el caso de Mariano Andrés, un referente de la comida española fuera de nuestras fronteras, quien montó el primer restaurante español en Dubái, un local de tapas llamado "Seville's": "En noviembre cumpliremos 21 años. La idea inicial cuando me llamaron era poner en marcha el primer restaurante en el golfo Pérsico, estar 6 meses e irme, pero tuvimos tanta repercusión que no me dejaron marchar. El primer mes teníamos 50.000 comensales y ahí seguimos", ha contado el chef.

Su carta cuenta con todo tipo de tapas típicas: "Hacemos cosas muy sencillas: Patatas bravas, gazpacho, croquetas, calamares fritos… Aunque nuestro fuerte son los arroces, especialmente, la paella valenciana". Además, se dedican a hacer "tapas especiales" ya que "ahora es más fácil conseguir productos españoles": "Intento hacer todas las piezas de nuestra gastronomía: Espetos, calçotadas, cocidos, fabadas…"

Sin embargo, ha reconocido que, en sus inicios, tuvo que modificar algunos platos: "Un restaurante es un negocio. Cuando hicimos la paella hace 20 años tuvimos que ponerle guisantes porque era lo que le gustaba a mis clientes… El primer año, tuve que cambiar ocho veces la receta porque me tiraban el socarrat a la cara. Con el tiempo, han abierto más restaurantes españoles e intento educar al público", una educación que, ha asegurado, que solo se puede impartir cuando el cliente "ya tiene una cierta confianza contigo".