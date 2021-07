Iván Fernández Lobo: "El videojuego es un medio que debería ser más un derecho que un privilegio”

Ana Oliveras (Anouc), es una referencia del mundo del videojuego en España. Fue pionera de los esports en nuestro país y ahora directora de Top Gamers Academy. "Uno de los grandes valores que tenemos a nivel videojuegos en este país", ha dicho, Ivan Fernandez Lobo, tecnólogo creativo, con quien también hemos tenido la oportunidad de hablar.

Por su parte, Olivares nos cuenta cómo se inició en este mundo: "Mientras estudiaba filología alemana y comunicación audiovisual, yo ya había empezado a jugar y vi que la parte de los videojuegos era apasionante, que me gustaba mucho. No sabía hacia dónde me llevaría pero tenía muy claro que esa dirección era para mí".

También nos explica qué es Squore Box, un espacio donde recibir experiencia enfocada a performance y guiada por aquellos pioneros que se abrieron camino en la industria de forma autodidacta: "El sector de los vidoejuegos te da la posibilidad de crecer más allá y es lo que tenemos que aprovechar. El siguiente paso tiene que pasar por la formación, ya que no existía". Además, Anouc, cuenta que existen tres modelos formativos diferentes que ayudan a trabajar en el sector.

Mientras, Fernández Lobo, amplía la perspectiva sobre este mundo: "El videojuego pasa a ser más de un entretenimiento, es un medio que debería ser más un derecho que un privilegio”. “Ahora, la palabra juego no abarca lo que es un videojuego. Ya son lugares, sitios donde la gente se reúne para expresarse, conocerse, aprender… La visión única del videojuego como un producto o una profesión está pasada de moda".

España, principal mercado de videojuegos

"España es uno de los principales mercados de videojuegos. El nivel de engagement es de referencia para el desarrollo del sector", ha dicho Fernández. Sin embargo: "El dominio económico de este fenómeno es estadounidense y asitico y Europa no puede quedarse atrás, tiene que tratar de recuperar posiciones y no convertirse en un nuevo consumidor".

¿Tiene algo que ver el esports con el mundo deportivo?

Los deportes electrónicos son competiciones de videojuegos que se han convertido en eventos de gran popularidad: "Es un fenómeno que no tiene nada que ver con el deporte. Son más parecidos a un espectáculo que a una final de Champions League. Son una oportunidad enorme para la modernización del mundo audiovisual europeo", han afirmado ambos expertos.