Félix Ovejero: "La constitución de 1978 está hecha en una atmósfera intelectual señoreada por la izquierda"

Hay ocasiones en el tránsito de la realidad y de la actualidad del día a día, en los cuales es posible buscar cierta distancia temporal para poder analizar profundamente aquello que nos rodea.

La sugerente forma de entender las cosas en la política de Félix Ovejero, nos ha llamado mucho la atención. Es por ello que hemos quedado con el profesor de filosofía política de la Universidad de Barcelona, para hablar de cuestiones ideológicas y políticas, así como de la arquitectura institucional de España.

Ignacio del Valle, ha dicho de su invitado de honor que: "En ocasiones se mete en desiertos que sabe hacerlos llevaderos". Así lo demuestra en sus múltiples libros como: "La seducción de la frontera", "La deriva reaccionaria de la izquierda", o, el último de ellos, "Secesionismo y democracia", entre otros.

El experto en política, ha tratado temas como el de la Constitución de 1978, de la cual ha dicho que: "Está hecha en una atmósfera intelectual señoreada fundamentalmente por la izquierda en España y en Europa".

En estos tiempos de razón, pero también de emociones y de sentimentalismo, Ovejero no ha perdido la ocasión de citar al escritor Oscar Wilde: "Un sentimentalista es aquel que quiere darse el lujo de una emoción sin pagar por ella". Una frase de la cual ha acompañado la siguiente reflexión: " En el plano de la política, nosotros invocamos una emoción para excusarnos de dar una razón y eso ya se convierte en un argumento objetivo, pero no es así. Los sentimientos no son un argumento, ni una razón", ha advertido.

Todos estos asuntos y muchos más son las que han abarcado Arturo Téllez e Ignacio del Valle con Félix Ovejero en "Afinando los sentidos".