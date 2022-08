Estos son los récords sexuales más llamativos de la historia

En primer lugar hablamos del caso de Ismael Labrador, un tuitero valenciano que hoy terminaba sus vacaciones. Ismael ha sido precursor de una idea cuanto menos interesante. Este hombre trabaja en varias empresas y en sus vacaciones quería desconectar de verdad. Nada de estar mirando la bandeja cada dos por tres y ahora respondo a este mail porque es algo breve y al final acabas siempre liado. Así que Ismael pensó que la mejor manera de desconectar era preparar una respuesta automática que decía lo siguiente:

“Hola, me he cogido unos días para desconectar y estaré fuera de la oficina hasta el lunes 22 de agosto. Para evitar que mi bandeja de entrada sea un caos...cuando vuelva, borraré todos los emails que haya recibido durante mis vacaciones, sin excepción. Eso significa que el email que me acabas de mandar no lo voy a abrir y se perderá en el tiempo como lágrimas en la lluvia”

De lo siguiente de lo que hablamos es sobre la pillada a un joven instalando un croma en mitad de la playa para poder conectarse al teletrabajo y que la gente con la que se reunía no pesara que estaba tomando el sol. El joven fue grabado por una usuaria de Tik Tok, que lo pilló montándose el tinglado. Y todo esto ha abierto debate sobre teletrabajo.

Y por último, en el sexo, como en todo ocurren cosas sorprendentes, sale gente con superpoderes, situaciones curiosas y sorprendentes, salen récords, hablamos de récords en el mundo del sexo: