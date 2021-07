Daniel López Velasco: el hombre de muchos senderos nos lleva a Asia para conocer al leopardo de las nieves

El "Megaviajero" ha estado donde no llega nadie, ha dejado su huella en lugares donde los demás soñamos estar, ha recorrido los cinco continentes y en los próximos viernes nos explicará todas sus aventuras, Daniel López Velasco: "Es muy bonito compartir experiencias", ha recalcado.

Pero ¿Cómo acabó viajando por el mundo? "Estudié medicina en la Universidad de Oviedo, hice el MIR y empecé en la residencia de psiquiatría de Gijón. Estaba muy contento pero surgió la oportunidad de trabajar para una empresa inglesa que se encargaba de organizar viajes de turismo ornitológico por todo el mundo. Desde pequeño he sentido una verdadera pasión por las aves, la naturaleza y por viajar por el mundo para observar fauna. No me lo pensé dos veces", ha contado, asegurando que "no fue una decisión difícil".

El hombre de muchos senderos nos lleva hasta Asia para compartir con nosotros el animal que más le ha gustado: El leopardo de las nieves. "Este felino reúne todo lo que hace un animal mítico: Es muy raro, de extrema belleza, muy esquivo y tiene un camuflaje perfecto", ha descrito.

Además, ha asegurado que: "Hasta hace poco observar este animal era una quimera, prácticamente imposible". Sin embargo, en los últimos años han aumentado los conocimientos de donde se pueden ver como en Asia Central: "Elegimos el Parque Nacional de Dachigam, en Cachemira, amenazado por la guerra que enfrenta a India y Pakistán", narrando así las penurias que pasó hasta lograr su cometido.

También hablamos del águilas como la Berkut en Mongolia. "Una de las cosas que los mongoles hacen es cazar con águilas reales y con ellas incluso cazan lobos". Estas viven en "cautiverio" durante aproximadamente 40 años.