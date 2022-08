El consumo de cerveza de forma moderada mejora el rendimiento en las relaciones sexuales

Este verano está siendo asfixiante y este calor no solo está en España, en Reino Unido pasa lo mismo. Además hay que tener en cuenta que en Reino Unido la temperatura media en verano suele ser de 15 a 30 grados. Es uno de los motivos por los que les tira tanto España. Sin embargo, este verano, sobre todo en julio, se han alcanzado los 40 grados en varios puntos. El primero: Londres, pero también en Heathrow, donde no se había llegado a esta temperatura desde que se tienen registros. Es un país que no está preparado para estas temperaturas. Por ejemplo, la principal compañía pública de ferrocarril, la Network Trail canceló en julio la mayoría de trenes porque las vías alcanzaban los 62 grados. Además, las autoridades pedían a los ciudadanos que redujeran las salidas de casa lo necesario. Y por eso, ahora, los expertos se plantean soluciones para este calor.

Y pasamos a hablar de un proyecto médico español liderado por el Hospital de Salamanca. El cual consiste en conectar el corazón al móvil a través de Bluetooth para identificar los posibles antecedentes a un infarto y prevenir el riesgo de muerte súbita.

Como bien hemos hablado y sabemos este verano esta siendo super caluroso, además tenemos el aire por las nubes, las pieles pegajosas... Es muy difícil que en estas condiciones vayamos buscando el contacto físico continuo. Y es que, hablamos de la desgana que genera esta ola de calor para tener relaciones sexuales y parece que solo nos apetece estar con el ventilador. Pero, la realidad es que, a pesar del calor, los encuentros sexuales se incrementan en esta época.

El hecho de ir con nuestra pareja al lado con menos ropa, genera más libido y que te excites más a menudo. Y encima con tanto tiempo libre en vacaciones. Con estos calores los expertos recomiendan beber mucha agua y evitar pasarse con el alcohol antes de las relaciones. La sexóloga Kat Van Kirk, argumenta que el consumo de cerveza de forma moderada ayuda a potenciar el deseo sexual del hombre y, mejora el rendimiento mientras mantiene relaciones sexuales. Esto es de forma moderada, en exceso puede dar el efecto contrario.