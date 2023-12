Arturo Obegero: "Mi modo de escapar era viendo desfiles, o buscando libros de Cristobal Balenciaga"

Hace varias décadas, nuestro país vio nacer a uno de los mayores referentes de la alta costura mundial: Cristobal Balenciaga, un referente universal de la moda que, entre muchos otros, ha inspirado a Arturo Obegero, un joven diseñador de origen asturiano que después de estudiar en España y Reino Unido decidió abrir su propio taller en París, en plena pandemia. Desde entonces, Obegero ha ido escalando en la industria de la moda, llegando a vestir a artistas como Beyoncé o Harry Styles.

Tal y como cuenta Obegero, desde pequeño desarrolló su vocación por la moda, viendo a través de internet desfiles de diseñadores como Alexander McQueen. "Mi modo de escapar, o mi hobbie, era viendo desfiles, o buscando libros de Cristobal Balenciaga. A partir de ahí, poco a poco empecé a encontrar mi pasión", ha declarado el diseñador en su entrevista con Arturo Téllez, en JELO en Navidad. Ese niño admirador de la moda que veía los desfiles desde su pequeño pueblo ya ha comercializado nueve colecciones, con un estilo elegante y a la vez ecléctico.

Sin embargo, el camino hasta su actual estatus ha sido largo, y ha requerido de una amplia formación: "Mi sueño era siempre hacer la carrera entera en Londres, en la Saint Martins", ha explicado el diseñador, que ambicionaba acudir a esta prestigiosa academia de artes inglesa.

Sin embargo, tal y como ha explicado, el presupuesto familiar le llevó a estudiar en A Coruña, donde afirma que aprendió mucho "a nivel técnico". Sin embargo, sí que pudo terminar sus estudios en Reino Unido, realizando un máster en la capital inglesa y trabajando los veranos como camarero en su pueblo para costearse los estudios.

Obegero explica que, nada más acabar su formación, tuvo mucha suerte, pues consiguió dos entrevistas para trabajar en París - donde está afincado actualmente- nada más graduarse. Estas entrevistas fueron un golpe de realidad par Obegero: "Vienes de la universidad con una visión un poco idealizada de lo que es trabajar en la industria", ha declarado el estilista, que, con todo, se alegra de haber podido trabajar entonces con la marca Lanvin, una de las más antiguas y prestigiosas de Francia.

Sin embargo, Obegero tenía una ambición y un objetivo claro: sacar su propia marca de ropa para dar vida a sus ideas: "Tienes que venderte tu propia moto", ha bromeado el estilista, que no se rindió y mantuvo la ilusión hasta conseguir hacerse un hueco en el mundo de la moda, tras montar un pequeño taller de costura en París. Para Obegero, la parte más complicada de este negocio es "levantarte cada día y tener veinte mil nos, hasta que un día tienes un sí".

Probablemente el "sí" más importante que ha tenido Obegero ha sido Beyoncé, para la que diseñó un atuendo que la cantante llevó en uno de los conciertos de su gira mundial. El diseñador asturiano siempre quiso vestir a esta artista, y se puso en contacto con todos sus estilistas en varias ocasiones, sin recibir respuesta.

Fue en un concierto de Beyoncé, tras subir unas stories a Instagram, cuando Obegero consiguió contactar con el asistente personal de Beyoncé, que le propuso diseñar el traje para la artista. "Fue uno de los proyectos más especiales de mi vida", ha declarado el diseñador. Harry Styles, en el videoclip de su famoso tema "As it was", también ha llevado un atuendo ideado por Obegero, que se sintió muy sorprendido de que el cantante británico mostrase su ropa durante casi todo el videoclip.

"Lo principal es tener muchos puntos de referencia", ha declarado el artista, que se inspira incluso en el cine para elaborar "un cocktail" a través del cual expresar su visión artística. Su última colección, "Surfers de Soir", combina precisamente dos aspectos muy importantes de su vida: la alta costura y el surf, que tiene un gran espacio en su vida familiar. Obegero define así la filosofía de esta llamativa colección: "Imagínate a Helmut Newton surfeando por el Sena de París"