Antonio Dechent, sobre 'Hechos y faltas': "Confronta las dos maneras de ver la vida"

Antonio Dechent y Ángeles Martín son parte del electo (junto con Juan Grandinetti) de la obra de teatro "Hechos y faltas". Se trata de la adaptación teatral del libro "What Happens There" y tras representación en el Teatro del Estudio 54 de Broadway (2018), ahora llega al Teatro Pavón a través de la adaptación y dirección a cargo de Bernabé Rico. Una historia sobre los límites de la libertad narrativa, el adorno de ciertos detalles para que el contenido tenga más difusión y las noticias falsas.

