ABORA, la empresa española que ha creado el panel solar más eficiente del mundo

Generar energía ha sido uno de los grandes desafíos de la humanidad desde sus orígenes. En la actualidad, además, se está apostando por el desarrollo de las energías renovables que en un futuro próximo marcarán la hoja de ruta de la producción energética. El ingeniero industrial Alejandro del Amo siempre fue consciente de ello motivo por el que dedicó el contenido de su tesis a los paneles limpios.

El panel solar más eficiente del mundo

"La hibridación de la tecnología solar fotovoltacica y térmica era una tecnología que ya existía, pero que era muy ineficiente", expresaba el ingeniero al tiempo que apuntaba que aspiraba a saber dónde se perdía el 75% de la energía restante. Pronto, sus investigaciones se convirtieron en una realidad empresarial: "había inventado un producto que realmente hacía que la tecnología pudiese ser competitiva en el mercado".

Del Amo fundó ABORA, una empresa especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de paneles solares híbridos, unos paneles que actualmente se erigen en los más eficientes del mundo con un 89% de rendimiento certificado, por encima del fotovoltaico, que apenas llega al 20% de toda la radiación que recibe.

El ingeniero y CEO de la empresa explicaba que "La filosofía que hay detrás de la empresa es el consejito de la abuela: dejar de derrochar", objetivo que paulatinamente ha convertido a sus paneles en los más eficientes. No obstante, del Amo señalaba que "ahora la clave es que sea el más rentable porque si no lo es, no entrará en nuestros circuitos".

Descarbonización de Europa

Preguntado por el reto de la transición ecológica que el mundo occidental se plantea, Alejandro del Amo se mostraba ambicioso: "el reto de descarbonizar las energías antes de 2050 nos tiene que hacer más competitivos porque en el momento en el que las energías renovables sean rentables, el mercado las demandará sin necesidad de normativas", decía. En cualquier caso, el ingeniero se decantaba por una "transición progresiva y factible"porque cualqueir progreso, decía, "será beneficioso".