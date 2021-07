La Brújula de la Economía: ¿Deberíamos pensar en el oro verde de las energías renovables?

El mercado bursátil no cuenta con el respaldo del petróleo, cuyos precios bajan con fuerza (un 6%) tras el acuerdo sobre la producción alcanzado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios. OPEP. Además, el mercado no ha dado su visto bueno a la decisión de la OPEP de aumentar la producción de crudo. La medida, se ha traducido en fuertes caídas que superan el 7% y que la convierten en la peor sesión para el oro negro desde junio de 2020.¿El petróleo dejará de ser oro negro? ¿Deberíamos pensar en el oro verde de las energías renovables? ¿Tenemos que pagar los consumidores que España no haga una transición energética más rápida? Lo analizamos con Carlos Rodríguez Braun, Marta García Aller y Amador Ayora.

También hablamos de la subida del precio de la luz. Según datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), el precio de electricidad de este martes será el más caro desde enero del año 2002. Será también el segundo coste más alto de la historia, con 101,82 euros el megavatio/hora y, por primera vez, superará la cota de los 100 euros en el año.

El Reino Unido está viviendo el Día de la Libertad y muchos lo celebran viniendo a España. El país británico, con casi 50.000 contagiados por día, está viviendo el día de la Libertad y muchos lo celebran viniendo a España. 32 vuelos cargados de británicos han aterrizado hoy en el aeropuerto de Alicante. ¿Deberíamos alegrarnos o asustarnos por la llegada de británicos?

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha avanzado que julio cerrará con entre 45.000 y 50.000 empleos más de media que el mes anterior, de forma que se superarán los niveles de empleo del verano previo a la crisis.

¿Cómo el sector público afronta los retos de la digitalización? Entrevistamos a Raúl Jiménez, Director Gerente de la Agencia Digital de Andalucía y a Manuel Torres, Director de Servicios públicos de Accenture.

Finalmente, repasamos la actualidad con canciones económicas.