Pere Navarro: ‘Artur Mas tiene que trabajar más y dejar de quejarse de la herencia recibida’

Hablamos con el secretario general del PSC, sobre la manifestación independentista en la Diada de Cataluña. Su partido no acudirá como organización, aunque no se prohíbe que se acuda a nivel individual; cree que la manifestación es el reflejo del malestar de la ciudadanía catalana y del apoyo que tienen las autoridades. Es Artur Mas el que propone que se acuda a dicha manifestación, aunque él no puede acudir debido a su cargo público; sobre lo que afirma que: ‘no entiendo lo que hace Mas, ya que ni él mismo sabe qué rumbo quiere tener’.

Sobre los ajustes que ha tenido que llevar a cabo en su partido, que se cobraban a personas que ‘tiraban hacia posiciones más nacionalistas’; Herrera le pregunta si cree que esas personas acudirán a la manifestación, a lo que responde que hay diferencias de criterio dentro del partido y que hay que defender las ideas de cada uno.

Otra cuestión a tratar, es que el gobierno catalán reprocha al Tripartito la herencia que han tenido que asumir como causa de su política de recortes; Navarro reivindica la labor del Gobierno de los socialistas, ‘aunque también hemos hecho autocrítica, por lo que Artur Mas se tiene que poner a trabajar y dejar de quejarse’.

Para terminar se le pregunta en qué se diferencia el federalismo del ‘café para todos’, a lo que responde que el federalismo es asumir el autogobierno que cada CCAA pueda asumir y hacerlo desde la lealtad compartida de toda España y con la Unión Europea.