Los Fósforos: expeler ventosidades y su circunstancia

En Herrera en la onda tenemos vocación de ahondar en el periodismo- verdad y queremos abordar el tema de aquellas personas incapaces de reprimir las ventosidades que se expelen del vientre por el ano, o sea, los pedos, ya sea en la intimidad con sus parejas o en lugares públicos.

Juan Miguel nos cuenta que tiene un compañero que ‘se pasa el meteorismo, es una cosa que no se puede aguantar. Un día mi feje nos mandó subir unos muebles a casa y saliendo del ascensor me dijo que siempre que se apoya en algo de metal le vienen las ganas de tirarse una ventosidad y en ese momento salió la hija de mi jefe’

Mari Carmen comenta que iba un día por la calle y tenía muchas ganas de echar una ventosidad y no se atrevía ‘me contuve como pude y en el recibidor de mi casa la solté y de repente me di cuenta de que en el comedor estaba mi hijo con un amigo sentado, y entonces vino mi hijo y me dijo: ‘Mamá te podías haber aguantado’’