Bildu, Botella y pasión de catalanes

BILDU:

JESUS: Con respecto a Bildu, si sus declaraciones, que van a ser examinadas, incurrieran en la ilegalidad...es posible sacarlos del parlamento Vasco una vez constituido éste?

Roberto: Se ilegalizaria a un partido, por mucho que sea la segunda fuerza, en caso de que no condenara o defendiese a violadores y maltratadores?.

ENTREVISTA AL MINISTRO DEL INTERIOR

RUBÉN: Estos políticos siempre mareando la perdiz. Ahora el señor ministro del interior saca un nuevo termino para defendernos de los etarras. El "contador" empieza a moverse. ¿Cuantas veces tienen, por ejemplo , que pillarte sin carnet de conducir, para sancionarte? ¿ 5, 10 ,42 ? !. no se como este señor puede mirar a la cara a las victimas , sin avergonzarse! , Lo de Bolinaga , para empezar , no es miserable , es lo siguiente.( soy funcionario de prisiones)

ENTREVISTA A BOTELLA

OSCAR: En el borrador de ordenanza del taxi, la Alcaldesa propone que solo los taxis no contaminantes puedan circular por el centro, y usar las paradas centricas. Que hago yo que me acabo de comprar un taxi normal? No sería mejor que no se autorizaran la compra de nuevos taxis no contaminantes? Es discriminante. Los vehiculos particulares y emt si que podran circular por el centro. Discriminacion total.

JOSE: Preguntele a la alcaldesa por los IBI de 800 euros en viviendas que ni son de lujo, ni estan en barrios ocmo la moraleja...

ALEJANDRO: La alcaldesa de Madrid, a la que nadie ha votado para tener ese puesto, ha retirado el 100% de la subvención a las Escuelas municipales de música. Bajo el lema "el que quiera música que se la pague", ha dejado a miles de alumnos en la calle; gente que llevaba años dedicando una parte importantísima de su vida a estudiar música ha sido obligada a tirar por la borda años de trabajo, simplemente porque no pueden pagar 100€ al mes por estudiar música.

MÁS:

QUIÉN LO ENTIENDE?, FRANCISCO, Según el Sr. Rubalcaba PSOE y PSC son partidos distintos. Entonces ¿cómo puede aspirar Doña Carmen Chacón del PSC a presidir el PSOE?. ¿Que dirían en el PSOE si Doña Yolanda Barcina aspirase a presidir el PP?

PASIÓN DE CATALANES

Dolores: Creo que la carta de la vicepresidenta Viviane Reding en la que aclara que cualquier proclamación unilateral de independencia por parte

de Catalunya supondría su exclusión de la U.E. tranquiliza a las personas que como yo,nos sentimos tanto catalanes como españoles.

Y de paso, frena las aspiraciones sin sentido de CIU ,que quizás ahora, intenten maquillar sus intenciones con términos tan vagos com Estado

propio interdependiente, Estado coasociado etc.. es decir, "donde dije digo,digo Diego."

JAVIER: Conociendo a los independentistas, estoy con Joaquín Leguina. Eso sí, mientras ellos se tengan en el machito y controlen el presupuesto:

-No les ha importado llevar a Cataluña a un estado de decadencia, eso sí con muchas banderas y constantes quejas de lo mala que es España.

-No les ha importado derrochar durante décadas, año tras año, cientos de millones en construir su trampantojo nacional.

-No les ha importado recortar de manera salvaje en partidas fundamentales de sanidad y asistencia, pero no en las que desde la educación controlan el lavado de cerebro.

-No les ha importado hundirse es la corrupción a cargo del erario público, aunque hay que reconocer que suelen salir bastante bien librados.

-Y no les va ha importar, tanto que la Unión Europea rechace sus pretensiones -hay tiene “La Vanguardia” de hoy- como, llegado el momento poder quedar fuera de la misma. Lo que les importa es seguir pedaleando en esa extraña bicicleta que está conectada al dinero público. Si paran, saben que se caen y la manguera deja de regar euros.

Puede Mas hacerse a la idea que Europa no quiere, de repente, estar formada por 80 miniestados?

Jorge: Mi pareja trabaja en un salón de Belleza y distribuyen una importante marca de cremas con sede en Barcelona. En menos de dos semanas ha habido 4 clientes que han manifestado su intención de no comprar productos de esa marca y les gusta mucho el producto, pero la Pasión de Catalanes esta haciendo estragos…

Adolfo: trabajo en Madrid como agente de seguros para una compañía catalana y ya he tenido algún problema, algunos clientes no quieren contratar pólizas con compañías catalanas, aunque las condiciones eran mejores que los de otras compañías que no tienen su sede en Barcelona. Creo que este asunto traera problemas para las empresas catalanas que en su mayoria no son nacionalistas.

Jose miguel: con la que está cayendo en españa, que tengamos que escuchar a todas horas los disparates de los independentistas catalanes es ya insoportable

Déficit público

Inma: Normal que les haya funcionado la subida del IVA para conseguir los objetivos de déficit. Como que todos los padres nos hemos visto obligados a adquirir los libros y el material escolar de nuestros hijos, sí o sí. Veremos a partir de ahora, cuando ya no tengamos que consumir a punta de pistola, si siguen recaudando a manos llenas. Por mi parte, una vez que compré los libros, cerré el monedero y no pienso abrirlo hasta el año que viene. Y como además no tengo paga extra este año, en Navidad va a consumir su abuela. Si es por mí no van a recaudar ni medio céntimo.

Juan: Con el fin de presentar buenos datos, desde la dirección de la aeat, por supuesto, por orden del ministerio, se ha mandado la paralización de las devoluciones de iva, tanto en iva redeme como no redeme. Es decir, las devoluciones de iva solicitadas por los empresarios como consecuencia de su actividad, siguen en manos de la agencia tributaria. Por supuesto, están dentro del plazo de seis meses qué marca la ley, o a punto de cumplirse, pero esto ahoga a empresarios qué necesitan estas cantidades en su tráfico habitual, teniendo en cuenta, además, que muchos de ellos tienen que hacer frente a los pagos del impuesto de sociedades, pagos fraccionados,retenciones...Así sí que se cumple el objetivo de déficit, pasando gastos a otro periodo y exigiendo más objetivos a la agencia. Eso es ficticio y transitorio.

PREGUNTA ECONÓMICA DE IGNACIO: Si el IVA ha subido un 25% (6% al 8%) y un 16,6% (18% al 21%) en tramos y la recaudación sólo ha subido un 11%.¿No será una perogrullada lo que dice el ministro Montoro si descontamos que el IVA de los artículos de primera necesidad no ha variado pero que los precios energéticos se han disparado? Es decir, la recaudación ha subido lo que nos han subido, no porque haya más consumo.

MANUEL: A vueltas con la subida del iva, para cuando una subida seria de sueldos? esto no hay quien se lo crea, nos toman por imbéciles estos políticos. Alemania mantiene sus sueldos y siguen siendo competitivos!!!

MARÍA JOSÉ: ¿Qué debemos hacer con los planes de pensiones? En nuestro caso llevamos poniendo dinero hace 21 años y mi marido tiene 53 años yo aún tengo 55.