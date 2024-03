Gente viajera 24/03/2024

Comenzamos este programa especial de Gente viajera en la Plaza de la Quartera, en el municipio de Falset en Tarragona, en este “Domingo de Ramos” conversando con Carlos Brull, alcalde de Falset y presidente del Patronato de Turismo de la Costa Dorada y las Tierras del Ebro y descubriremos la Historia del territorio con el escritor Toni Orensanz y Marina Capdevila. Nos acercamos al Castillo de Falset y al patrimonio del Priorat con Enrique Domínguez Uceta y Jordi Vaqué, director del museo y del castillo de Falset. Practicaremos BTT por el Priorat de la mano de Elena del Amo y Mònica Rull, responsable de Cicle Priorat BTT. En la segunda hora viajaremos al París de 1874, hasta la invención del impresionismo: la gran exposición del museo de Orsay, de la mano de Mariano López y conversaremos con David Iturria, director del Parque Natural del Montsant. Irene González, Pilar Just, presidenta de la DO Montsant y Salus Àlvarez, presidente del Consejo Regulador de la DOCa Priorat, recorremos la ruta de los molinos de aceite y la Feria del vino de la DO Montsant y la DO Priorat.