Especial Gente viajera con Carles Lamelo desde Cap Vermell

Mallorca vuelve a situarse en el centro de la actualidad turística con un nuevo especial de Gente viajera, el programa de referencia del sector en Onda Cero, que este domingo 29 de marzo se emite en directo desde Cap Vermell Grand Hotel, en Capdepera.

Durante las dos horas de programa, Carles Lamelo y su equipo ofrecerán una radiografía completa del destino, poniendo el foco en el nordeste de la isla como enclave de turismo de calidad, naturaleza, gastronomía y experiencias exclusivas.

Por los micrófonos de Gente viajera pasará el director general de Turismo de las Islas Baleares, Miguel Rosselló, que analizará la estrategia del archipiélago y los retos del modelo turístico balear en un contexto de creciente demanda y transformación del sector, asuntos que también trataremos con Guillem Ginard conseller insular de Turismo del Consell de Mallorca.

Desde el ámbito hotelero, Daniel Mingorance, anfitrión del Cap Vermell Grand Hotel explicará el posicionamiento del establecimiento como referente del turismo de lujo y su contribución al desarrollo de un destino de alto nivel. La propuesta gastronómica tendrá también un papel protagonista a través de Blai Vallbona, chef ejecutivo del hotel, que profundizará en la cocina mallorquina y en la apuesta por el producto local como elemento identitario. Por su parte, Giorgio Bianchini, que ayuda a los huéspedes del hotel a encontrar las mejores experiencias, acercará a los oyentes las mejores propuestas del entorno de Cap Vermell, poniendo en valor la oferta diferenciada de este enclave.

Junto a estos invitados, el programa contará con la participación de los colaboradores habituales de Gente viajera. Víctor Herranz, Enrique Domínguez Uceta, Irene González y Ángel Martínez Bermejo.

El espacio incluirá además secciones habituales como ‘Destino con arte’, ‘Sabías qué’, ‘Destino a la carta’ o ‘Cuchara de palo’, combinando información, inspiración y entretenimiento con Mallorca como eje central.

Este especial de ‘Gente viajera’ pone en valor el posicionamiento de Cap Vermell como uno de los enclaves más exclusivos del Mediterráneo, destacando su capacidad para atraer un turismo de alto nivel vinculado a la calidad, la sostenibilidad y la autenticidad.

Este especial de ‘Gente viajera’ se realiza en colaboración con la Fundación Turismo Responsable de Mallorca, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares y Cap Vermell Grand Hotel.