Valladolid, tierra natal de Felipe II

Según explica Enrique Domínguez Uceta, Felipe II tuvo una relación especial con su ciudad natal, Valladolid: “Yo creo que tenía cariño por la ciudad que le vio nacer, de la que estuvo pendiente a lo largo de su vida, incluso la utilizó como laboratorio arquitectónico y político.” El nacimiento de Felipe II estuvo acompañado de una particular anécdota. Para evitar las normas que determinaban en qué iglesia debía celebrarse el bautizo, el recién nacido fue sacado por una ventana del Palacio Pimentel y trasladado a la vecina iglesia de San Pablo sin pisar la calle. El bautizo Real tuvo lugar el 5 de junio de 1527 y fue oficiado por el obispo de Palencia. Con motivo del quinto centenario está previsto representar aquel acontecimiento. San Pablo también ocupa un lugar destacado en la historia de Felipe II. El monarca impulsó reformas en el templo y lo convirtió en escenario de grandes ceremonias de la monarquía.

Una ventana del Palacio Pimentel | Pexels

El Palacio Real y la Plaza Mayor

Otro de los espacios vinculados al monarca es el Palacio Real de Valladolid, residencia de Felipe II cuando era príncipe. Allí vivió durante su primer matrimonio con María Manuela de Portugal y nació su primer hijo, Carlos de Austria. En 1561, tras un incendio devastador, Felipe II se implicó en la reconstrucción de Valladolid y en el proyecto de una nueva Plaza Mayor, diseñada por Francisco de Salamanca. “Así que cada vez que tomas un café en la Plaza Mayor de Madrid, de Salamanca o de Lima, debes saber que el modelo fue Valladolid”, explica Domínguez Uceta. El rey también quiso dotar a su ciudad natal de una gran catedral diseñada por Juan de Herrera, aunque el proyecto quedó inacabado por falta de presupuesto.

Iglesia de San Pablo, Valladolid | Unsplash

El legado de Felipe II en la provincia

La relación con Felipe II se extiende también al Castillo de Simancas, que en 1540 se transformó en el primer archivo oficial y centralizado de la Monarquía Hispánica. Juan de Herrera adaptó la fortaleza para custodiar los documentos imperiales. Otros lugares vinculados a la monarquía en la provincia de Valladolid son la Casa Real y bosque del Abrojo, la Huerta del Rey y espacios desaparecidos como la Casa Real y bosque de la Quemada.

Archivo Simancas | ocr

El audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta se puede escuchar en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.