Ruta "foodie" por Buenos Aires

Centro de Buenos Aires | Pexels - Alex Rivas

En cuanto aterrizas en Buenos Aires, comienza el festival

Vamos a comenzar con los restaurantes más creativos, aquellos que han querido darle una vuelta a la cocina clásica argentina. Posiblemente, el más atrevido sea Casa Viva, un precioso restaurante que está situado en Palermo Chico y que cuenta con unas salas blancas, luminosas decoradas con un gusto exquisito, que te hacen creer más que estás en una sala de estudio que en un restaurante porque los libros y los pliegos antiguos forman parte de la decoración. Para romper el hielo, en Casa Viva te reciben con cócteles tan sugerentes uno llamado Seducción, que combina negroni macerado con cenizas de limón, Gin Bulldog y Campari. Luego te sorprenden con platos hechos con productos de temporada, la mayoría de ellos cultivados en su propia huerta agroecológica. Platos como el Profiterol con tomates de temporada, el Flat Iron marinado en chimichurri o la Crème Brûlée de banana.

Otra absoluta maravilla situada en el corazón del viejo Palermo es el Mengano, un bodegón argentino pequeño y acogedor que cuenta con una más que generosa selección de vinos para saborear una audaz reinterpretación que el chef Facundo Kelemen hace de los grandes clásicos porteños. Sobre la mesa te encuentras infinidad de sorpresas, como las empanaditas jugosas de carne picante, el revuelto de gramajo o el arroz crocante con mariscos.

Una calle de Buenos Aires | Pexels - Rafael Guimarães

El Mengano lo está petando

También está su parrilla y se calcula que en Buenos Aires existen más de 1.500 parrillas, desde las de barrio a las más cool. Pero la que está considerada como más innovadora es la Carnicería. Aquí te aseguran que todas sus carnes provienen directamente de un campo ubicado en Rivera, corazón de la Pampa Húmeda y que los cortes se maduran durante 20 días para que adquieran su sabor único. Puedes disfrutar como entrantes de la Provoleta Ahumada y una sabrosísima Molleja para luego abandonarte al Corte Parrilla acompañado con Papas a la Sal y Repollo. Exquisito.

Y cuentan con su propio santuario: La confitería La Ideal, en el microcentro de la ciudad. Este es un clásico con mayúsculas. Un salón majestuoso de decoración un tanto sobrecargada que data nada menos que de 1912 y cuyo fundador fue un comerciante gallego llamado Don Manuel Rosendo Fernández. Desde entonces, se han dejado seducir por su elaborada pastelería personajes ilustres como Maurice Chevalier, Maria Félix o Vittorio Gassman. Aquí te puedes perder entre pasteles, bombones, macarons y todo tipo de dulces, elaborados en el propio lugar por el maestro pastelero Gustavo Nari.

La Ideal es una auténtica perdición para los golosos

Para algo más desenfadado hay que ir a visitar el pintoresco barrio de La Boca, donde encuentras multitud de puestos donde probar el clásico choripán con papas. No demasiado lejos está el maravilloso Mercado de San Telmo, un lugar chiquito, bullicioso y apretado que te permite saborear un montón de cosas, desde una empanada salteña a una raclette, entre tiendas de anticuarios. Además, desde el mercado hasta prácticamente la Plaza de Mayo, los domingos montan un mercadillo repleto de tenderetes de artesanía realmente divertido.

Mucho más moderno y espacioso es el Mercado de los Carruajes, en el barrio porteño de Retiro, en un edificio que forma parte del Parimonio Histórico de la Ciudad y que antiguamente albergaba las Chocheras Presidenciales. En sus dos pisos hay alrededor de 40 locales diferentes, donde puedes degustar empanadas, pizzas, helados. Yo te recomendaría una parada obligatoria en La Cabrera, un restaurante especializado en carne asada para degustar un espectacular Chorizo Criollo o el indispensable bife. Está relativamente cerca de Puerto Madero, para luego bajar la comida dando un agradable paseo.

Algo que está muy de moda en Buenos Aires es la posibilidad de cenar por las noches en locales de moda, donde luego te puedes tomar una copa. Uno de los lugares de moda por excelencia es el Trade Sky Bar. Está situado en la azotea del Edificio COMEGA, en el decimonoveno piso. Aquí, en plena avenida Corrientes, tienes unas vistas nocturnas de la ciudad impresionantes. Tú entras, oyes la música, ves la gente guapa y piensas que solo es para copas, pero te puedes comer tranquilamente un Ceviche clásico, un Risotto de Langostinos o un Salmón em mojo Genovés, mientras disfrutas de la música del DJ y de un ambiente de lo más cool.

La bandera de Argentina | Pexels Joaquín Carfagna

Otro local extraordinario es el CoChinChina Bar, un restaurante de cocina francovietamente creada por el chef Máximo López May y diseñado por Eme Zarranza, con una espectacular barra central, un inmenso mural que recrea las terrazas arroceras de Vietnam y una pared cubierte de bolsitas de nylon, algas y luz azul que evocan al mar de Indochina. En este sofisticado y elegante ambiente puedes comer desde el exquisito Arroz partido al satay de pollo marinado en cúrcuma, jengibre y soja, y saborear algunos de los espectaculares cócteles creados por la propietaria Inés de los Santos, que está considerada la reina de la coctelería porteña. El sitio es espectacular.

Para viajeros jóvenes

Yo le recomendaría que sobre todo se centrara en su potente oferta cultural. Por ejemplo, si vas por primera vez, no debes perder la ocasión de hacer una visita guiada al Teatro Colón, cuyas condiciones acústicas lo sitúan entre las salas de ópera más importantes del mundo. No menos interesante es el MALBA, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. En un edificio precioso, haces un fascinante recorrido por el arte contemporáneo de Latinoamérica, disfrutando de obras de Frida Kahlo, Antonio Berni, Remedios Varo o Tarsila do Amaral. Es un ejemplo de esos en los que te sientes a gusto de verdad.

Pero yo personalmente, que me encantan los cómics, le recomendaría hacer el llamado Paseo de la Historieta, un divertido circuito callejero que rinde homenaje a personajes de historietas argentinas. Por Montserrat, San Telmo y Puerto Madero, te vas a encontrar con 16 esculturas de personajes que parecen sacados directamente de un cómic, como Isidoro Cañones, Don Fulgencio o Gaturro, que te llevan hasta el Museo del Humor, situado en la Avenida de los Italianos. Hay que señalar que el paseo arranca en el cruce de las avenidas Defensa y Chile, donde se encuentra la emblemática escultura de Mafalda sentada en un banco. Este entrañable personaje creado por Quino es uno de los grandes iconos de la ciudad y por lo general, es posible que te encuentres hasta colas de turistas que esperan a sentarse junto a Mafalda, escoltada por sus amigos Susanita y Manolito, para hacerse la foto de rigor.