¿Qué series y películas se han rodado en la Costa del Sol?

Pablo Mérida nos lleva a los escenarios de película de esta zona. Solo la ciudad de Málaga se tuvo que ambientar la primavera pasada en la época de la Segunda Guerra Mundial para servir de escenario al rodaje de la serie We Were the Lucky Ones, una historia real de supervivencia de una familia judía, basada en el best seller de Georgia Hunter y producida por Disney +.

En la actualidad, la misma compañía Disney rueda entre Estepona y Málaga otra serie, Rivales, basada en la novela de la superventas Jilly Cooper, vistiendo a estas poblaciones con un look completamente ochentero.

Sobre cine y turismo hablaremos también con Francisco Salado, presidente de Turismo de la Costa del Sol. Las previsiones turística para esta nueva temporada otoñal hacen pensar que se empieza a romper la estacionalidad.

Bajo el eslogan "Costa del sol siempre cálida", la ciudad cuenta ya con unas cifras de ocupación para septiembre por encima del 85%, y previsiones similares para los próximos meses.

Este programa de "Gente viajera" con Carles Lamelo se ha emitido en directo desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol, en Torremolinos. Con el patrocinio de Turismo y Planificación Costa del Sol y la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos.