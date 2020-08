Gabi Martínez, escritor: "Cuando te tienes que atener a algo que no es tu día a día habitual te faltan palabras"

Gabi Martínez nos presenta en Gente Viajera su nuevo libro, 'Un cambio de verdad', de la editorial Seix Barral, una narración del cambio "muy radical" que el autor experimentó cuando se fue a vivir como pastor durante el invierno extremeño al lugar en el que su madre habitó de niña.

El escritor decidió emprender este viaje para "sondear" los orígenes de su madre y comprender cómo se había educado "para lograr mantener esa respetabilidad y cuidado", algo que se mezcló con una nueva "inquietud", el nacimiento de su hijo, y su "inquietud medioambientalista".

"La idea de afrontar tres palabras que eran muy grandes y para las que me he estado preparando mucho tiempo: madre, naturaleza y España", confiesa. Al escritor este viaje le ha cambiado la percepción "de cómo, cuando te tienes que atener a algo que no es tu día a día habitual, te faltan palabras" y reconoce que allí sufrió el primer bloqueo literario de su vida.

Gabi Martínez explica que "no sabía gran cosa" de la vida como pastor, pero "fue un ejercicio muy transformador". Además, cuenta que de esta experiencia se lleva también muchos amigos.

En este sentido, afirma que ahora es consciente de la importancia de la vida del campo y quienes allí trabajan: "Te das cuenta de la importancia de que los que estamos en otros ámbitos velemos por que exista un diálogo lo más dinámico posible entre unos y otros".