Jordi Xammar, sobre su bronce en los JJOO: "Es algo con lo que sueñas toda la vida"

En Onda Cero hablamos con los regatistas Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez, tras ganar el bronce en el 470 en los Juegos Olímpicos de Tokio. Xammar recuerda los nervios que sentía antes de la competición y aprovecha el momento para agradecer a sus seres queridos todo el apoyo que ha recibido.

Xammar asegura que aunque sabían "que podía pasar cualquier cosa", alega que si no hubieran "ganado una medalla" serían los mismos que ahora. Aunque reconoce que se ha despertado varias veces a lo largo de la noche "he dormido muy mal", explica y apunta que cuando se despertó a las 6.40 de la mañana se ha dicho para sí mismo ante el espejo: "hazlo como quieras, pero hoy vuelve con una medalla porque sino no te lo vas a perdonar en la vida".

Asimismo, el regatista comenta que "cuando vienes a los Juegos Olímpicos con opciones de medalla cambia completamente la medida" ya que es "el evento deportivo por excelencia".

Por otro lado, se incorpora a la conversación Joan Cardona, ganador de la medalla de bronce en la clase Finn.