Tos, vómitos y fiebre, principales motivos por los que se acude a Urgencias Pediátricas

Todos los padres han pasado alguna vez por el trance de tener que decidir entre si es necesario o no acudir a Urgencias con sus hijos ante determinados síntomas. Como su nombre indica, se trata de un servicio destinado a ‘urgencias’ y, por tanto, no debe ser utilizado para consultas médicas ordinarias, pero no siempre está claro qué es una urgencia y qué puede esperar a una cita con el pediatra.

“La experiencia es uno de los criterios que mayor influencia tiene a la hora de determinar la visita a Urgencias, pues la preocupación disminuye cuando ya se conocen los síntomas y se ha lidiado con ellos en otras ocasiones”, explica el Dr. Orenci Urraca, jefe del Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital HM Sant Jordi, uno de los centros de HM Hospitales tiene en Barcelona especializado en el cuidado de los más pequeños, junto al Hospital HM Nens.

Tal y como recoge HM Hospitales, con el tiempo y la práctica, los padres van aprendiendo a manejar los síntomas de las enfermedades más comunes en la infancia y adquieren conocimientos sobre cómo realizar pequeñas curas por simples caídas o por erosiones en la piel, cómo actuar en caso de picaduras y otros problemas frecuentes. El problema surge cuando se enfrentan a síntomas nuevos, poco habituales o desconocidos, lo cual ocurre con frecuencia en el caso de los padres primerizos. En este caso, señala el Dr. Orenci, “suele influir en su decisión la naturaleza e intensidad de la enfermedad, la edad del niño, la inquietud que generan los síntomas y el acceso que tienen al pediatra habitual“.

La fiebre es el motivo principal de consulta en Pediatría. En este caso “la valoración del especialista es absolutamente necesaria y debe buscarse de manera inmediata en los bebés de menos de un mes y durante las primeras 24 horas en los menores de 2 años, sobre todo si supera los 39,5 ºC axilares. No obstante, antes de acudir a Urgencias, debería administrarse un antitérmico en el domicilio“, explica el Dr. Orenci Urraca.

En el caso de la tos es recomendable ir a Urgencias si ésta se acompaña de dificultad respiratoria o sensación de ahogo así como en el caso de tos ‘perruna’ y nocturna o tos acompañada de fiebre. También se debe acudir en caso de diarrea, vómitos repetidos o dolor abdominal que persiste durante horas o si es intenso, localizado o va acompañado de vómitos. Al igual que ante traumatismos craneales – sobre todo si se han producido desde una altura superior a la del cuerpo –, o de extremidades si el dolor se mantiene durante más de una hora o existe inmovilidad de la articulación.