Nueva campaña de concienciación del COVID-19 antes de las fiestas navideñas

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha presentado hoy la campaña con el lema No te relajes ante la COVID que estará activada durante tres semanas y que cuenta con tres mensajes clave: animar a la población a vacunarse frente al virus, usar la mascarilla en espacios públicos cerrados o bien en reuniones con no convivientes, y, por último, ventilar antes, durante y después de las visitas en domicilios o reuniones o encuentros públicos.

Ruiz Escudero ha explicado que la iniciativa se desarrollará justo en un momento clave, la llegada de las fiestas navideñas y la estación invernal que favorecen las reuniones en espacios cerrados. “Es fundamental que la población no se relaje, no baje la guardia para que no perdamos lo que hemos logrado en los últimos meses, la reducción y estabilidad de la epidemia y su control asistencial. Hay que mantener las medidas básicas para cortar la cadena de transmisión del coronavirus y que podamos avanzar en la reducción progresiva de la incidencia del COVID, acompañada por el proceso de vacunación de la población”, ha señalado.

Tal y como recoge la Comunidad de Madrid, la temática de la campaña recrea fundamentalmente tres situaciones específicas junto con el recordatorio de las medidas preventivas: las reuniones en domicilios, las compras en comercios y el ocio nocturno, con mensajes apelando a la responsabilidad, la prudencia y sensatez del conjunto de los madrileños.

Insistencia de la vacunación en jóvenes

La difusión de la campaña va dirigida a la población general, con una línea estratégica destinada al público juvenil. La iniciativa estará presente en la televisión de ámbito regional, prensa generalista, deportiva, económica, prensa local, radio, cine, internet y exterior. Con el objeto de llegar a los jóvenes se distribuirán los materiales a través de sus canales de comunicación más empleados, como son las redes sociales: TikTok, Twitch, YouTube, Spotify o plataformas de series de televisión, además de espacios de ocio y concurrencia propios.

Se trata de una campaña muy ambiciosa en la difusión de los mensajes informativos. De esta manera se divulgarán más de 3.200 cuñas de radio, 2.000 spots de televisión, más de 100 inserciones en prensa, 90 millones de impresiones en medios digitales. Además, podrá verse en los principales medios de transporte, Metro, intercambiadores, autobuses, también en zonas de ocio y ambientes universitarios.

Test de antígenos en las navidades

La campaña No te relajes ante el COVID se suma a otras acciones informativas de la Comunidad de Madrid para que la población colabore en la reducción de la incidencia. En este sentido, y ante las comidas y cenas de empresa habituales en Navidad, el Gobierno autonómico aconseja que los trabajadores se realicen un test de antígenos justo antes de acudir.

Igualmente, la Consejería Sanidad madrileña reitera que se deben guardar el resto de medidas preventivas que nos ayudan a protegernos del COVID: la distancia interpersonal de seguridad (de al menos 1,5 metros) y el lavado frecuente de manos. Si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19, debe limitar las salidas del domicilio, aislarse de otros convivientes y comunicarlo a su servicio sanitario a la mayor brevedad.