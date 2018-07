La vuelta al colegio sin piojos

Los niños vuelven al colegio y las inquietudes en la farmacia continúan. Se abre una puerta y se cierra otra. Esto realmente es lo que está ocurriendo cuando el Presidente del COFM, Alberto García Romero, no ha dudado en salir al ruedo más público y contar que hay farmacias que han perdido en dos años el 30 por ciento de facturación, para acabar matizando que “lo están pasando francamente mal”.Preocupados también por otras cuestiones es cierto que, como decía, la vuelta al colegio es una oportunidad para que la farmacia más asistencial pueda ayudar a las familias y en consecuencia a los boticarios. Porque sabemos que el 25 por ciento de los niños españoles en edad escolar tiene problemas visuales. Y ese asunto obliga a los sanitarios, entre ellos a los farmacéuticos, a poner acento y trabajo a fin de resolverlo con solvencia. Por otra parte, me llama mucho la atención la necesidad de afrontar también otros problemas. Porque el riesgo de contagio de hongos, en verano, aumenta un 70 por ciento.Según el podólogo Julio J. López Morales, la infección micótica suele estar acompañada de prurito, picor y la presencia de grietas entre los dedos pequeños, y la primera exploración clínica debe hacerse en torno a los cuatro años.Aunque la aparición de hongos en niños, según los expertos, sólo afecta a un 1 por ciento de cada 200, bien es cierto que la probabilidad va aumentando conforme el niño va teniendo más edad. La vuelta de las vacaciones suele ser una época muy frecuente en la que nos encontramos a estos molestos visitantes en los pies de nuestros hijos. Los motivos son el exceso de sudor y el calor más aun si no se han tenido en cuenta una serie de precauciones como el cambio de calzado, aparcar las deportivas en esta época es importante para dejar descansar los pies. Pero no por los pies tenemos que olvidar la cabeza, me refiero en este caso al riesgo de contagio de pediculosis en los meses de verano. Por eso se ha creado una red de farmacias para informar sobre los piojos. El Centro de Información de la Pediculosis ha creado una red de farmacias colaboradoras, repartidas por toda España, para informar sobre la prevención y el tratamiento de la pediculosis, que se agudiza en niños durante las vacaciones de verano. El farmacéutico es el profesional sanitario más consultado en caso de infestación por piojos, seguido del médico, según datos de la Encuesta Filvit de Información sobre Pediculosis.Desde la farmacia pueden aconsejarnos cómo utilizar la loción, el champú y la liendrera y, sobre todo, qué hacer para evitar el contagio, sea a otros niños o a adultos con los que convive.Para prevenir nuevas infestaciones se recomienda lavar o aislar los objetos que han estado en contacto con la cabeza del niño y utilizar un líquido protector.